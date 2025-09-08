Tras ser dado de alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Todavía no volvió a dirigir el entrenamiento xeneize. "Es día a día”, aseguran en su entorno. Estuvo internado tres noches por una infección urinaria.

Miguel Angel Russo fue dado de alta el viernes pasado luego de haber permanecido tres noches internado por una infección urinaria. Sin embargo, todavía no se reincorporó al trabajo presencial en los entrenamientos de Boca . Su vuelta no tiene una fecha programada, aunque esperan que pueda estar presente este domingo en el partido ante Central en el Gigante de Arroyito.

El plantel del Xeneize se entrenó este lunes en Boca Predio, en Ezeiza, después de haber tenido el fin de semana libre. Russo no estuvo presente ya que todavía no tiene la autorización de los médicos.

“En las últimas horas tuvo nuevas consultas, estudios y chequeos . El viernes tuvo el alta, pero debía seguir en contacto con los profesionales médicos”, explicó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, y recalcó que, aunque el DT “tiene muchas ganas” de retomar sus actividades, “la evaluación es día a día”.

Por esta razón, Boca se entrenó con Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez a cargo de los trabajos. Ambos integrantes del cuerpo técnico seguirán en ese rol hasta que Russo pueda volver, aunque no hay una fecha exacta.

El regreso del entrenador podría darse en la semana, con la idea de emprender el viaje junto al plantel hacia Rosario para enfrentar a Central. El encuentro del domingo será especial para el DT, que dejó un gran recuerdo entre los hinchas en Arroyito.

Cuándo juega Central vs Boca en el Gigante

El partido válido por la fecha 8 entre Central y Boca se disputará este domingo, desde las 17.30, en el estadio Gigante de Arroyito. Contará con la transmisión de TNT Sports.