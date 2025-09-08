La Capital | Ovación | Russo

Tras ser dado de alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Todavía no volvió a dirigir el entrenamiento xeneize. "Es día a día”, aseguran en su entorno. Estuvo internado tres noches por una infección urinaria.

8 de septiembre 2025 · 18:54hs
Russo está transitando su tercer ciclo al frente de Boca.

Russo está transitando su tercer ciclo al frente de Boca.

Miguel Angel Russo fue dado de alta el viernes pasado luego de haber permanecido tres noches internado por una infección urinaria. Sin embargo, todavía no se reincorporó al trabajo presencial en los entrenamientos de Boca. Su vuelta no tiene una fecha programada, aunque esperan que pueda estar presente este domingo en el partido ante Central en el Gigante de Arroyito.

El plantel del Xeneize se entrenó este lunes en Boca Predio, en Ezeiza, después de haber tenido el fin de semana libre. Russo no estuvo presente ya que todavía no tiene la autorización de los médicos.

“En las últimas horas tuvo nuevas consultas, estudios y chequeos. El viernes tuvo el alta, pero debía seguir en contacto con los profesionales médicos”, explicó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, y recalcó que, aunque el DT “tiene muchas ganas” de retomar sus actividades, “la evaluación es día a día”.

Por esta razón, Boca se entrenó con Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez a cargo de los trabajos. Ambos integrantes del cuerpo técnico seguirán en ese rol hasta que Russo pueda volver, aunque no hay una fecha exacta.

El regreso del entrenador podría darse en la semana, con la idea de emprender el viaje junto al plantel hacia Rosario para enfrentar a Central. El encuentro del domingo será especial para el DT, que dejó un gran recuerdo entre los hinchas en Arroyito.

Cuándo juega Central vs Boca en el Gigante

El partido válido por la fecha 8 entre Central y Boca se disputará este domingo, desde las 17.30, en el estadio Gigante de Arroyito. Contará con la transmisión de TNT Sports.

Noticias relacionadas
Beccacece y Scaloni integraron el cuerpo técnico de la selección argentina de Sampaoli entre 2017 y 2018.

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

José Sanfilippo anota uno de los goles en el cómodo triunfo de la selección argentina por 6 a 3 en 1960.

Glorias de Newell's en la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

La pelota en la red, Marín lo grita, Vranjicán ve el final de la obra. Es el empate de Central Córdoba ante Leandro N. Alem.

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza.

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Ver comentarios

Las más leídas

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Colapinto detrás de Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Colapinto detrás de Gasly, pero ya está a su altura

Lo último

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Tras la derrota electoral, Milei instruyó a su jefe de Gabinete para que convoque a los mandatarios provinciales a una mesa de diálogo
Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado
Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Colapinto detrás de Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Colapinto detrás de Gasly, pero ya está a su altura

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Ovación
Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante
Ovación

Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Glorias de Newells en la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

Glorias de Newell's en la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Policiales
Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

La Ciudad
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Juan Gallardo: Quiero estar entre los mejores del mundo del karate
Ovación

Juan Gallardo: "Quiero estar entre los mejores del mundo del karate"

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión"

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911

Potrero La Calamita, un lugar donde la solidaridad saca a los pibes de la calle

Por Matías Petisce
La Ciudad

Potrero La Calamita, un lugar donde la solidaridad saca a los pibes de la calle

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3 %
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa