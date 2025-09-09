Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios El gobierno provincial sumó nuevas frecuencias de transporte entre Pueblo Esther y Rosario, tras gestiones con la empresa Azul Sata y el pedido de vecinos 9 de septiembre 2025 · 16:07hs

Rosario a Pueblo Esther suman frecuencias.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo, incorpora nuevas frecuencias de transporte de pasajeros que beneficiarán directamente a los vecinos y vecinas de Pueblo Esther, y que conectarán a esa localidad con Rosario.

La gestión es el resultado a un pedido de la comunidad y fue comunicada por la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado en un encuentro que mantuvo con el intendente de la mencionada localidad.

Al respecto Alvarado indicó: “Este importante avance es el resultado de un proceso de escucha activa llevado adelante por el gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro y, en nuestra cartera, el ministro Puccini. Hace varias semanas venimos teniendo encuentros con intendente, concejales, funcionarios municipales y vecinos de Pueblo Esther, en los que se recogieron las principales inquietudes vinculadas a la movilidad y conectividad”.

“A partir de ese diálogo territorial —agregó— la Secretaría de Transporte y Logística gestionó con la empresa Azul Sata la incorporación de nuevos servicios con paso por Pueblo Esther, logrando una mejora significativa para la comunidad”.

De esta forma, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría, la nuevas frecuencias operadas por la empresa Azul Sata serán las siguientes: Pueblo Esther-Shopping Alto Rosario: * 6:42 hs - 7:46 hs * 6:54 hs - 7:58 hs * 7:56 hs - 9:18 hs * 12:05 hs - 13:27 hs * 13:40 hs - 15:04 hs Shopping Alto Rosario-Pueblo Esther: * 5:37 hs - 6:52 hs * 8:09 hs - 9:08 hs * 8:17 hs - 9:24 hs * 11:11 hs - 12:26 hs * 13:53 hs - 14:44 hs