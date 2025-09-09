La Capital | El Mundo | nepal

Nepal: incendiaron el Parlamento, arrojaron a un ministro al río y mataron a la esposa de un político

Las protestas por el bloqueo de redes sociales derivó en muertes por represión policial, y el conflicto escaló rápidamente y se salió de control

9 de septiembre 2025 · 23:43hs
Nepal: incendiaron el Parlamento, arrojaron a un ministro al río y mataron a la esposa de un político

Ciudadanos de Nepal salieron masivamente a las calles a protestar contra la decisión gubernamental de bloquear varias redes sociales, y aunque la medida fue rápidamente suspendida los ánimos no se calmaron: los manifestantes denunciaron que hubo 19 muertos en la represión policial, con lo que la situación se salió de control cuando incendiaron edificios gubernamentales y viviendas de políticos, atacaron a varios funcionarios, arrojaron a un ministro a un río y prendieron fuego a la esposa de un ex primer ministro, que finalmente falleció.

El primer ministro nepalés renunció en medio de crecientes críticas hacia la élite política del país, mientras decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta las últimas horas del día, haciendo piquetes en las calles e irrumpiendo en instalaciones del gobierno. Helicópteros del Ejército debieron trasladar a algunos ministros para ponerlos a salvo.

El pasado lunes, las manifestaciones encabezadas por jóvenes (denominadas "protesta de la Generación Z") protestaron por el bloqueo de Facebook, X y YouTube, entre otras, resolución que el gobierno argumentó en que las empresas no se habían registrado en el país. La Policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

Las restricciones se levantaron el martes, pero las protestas continuaron, avivadas por la indignación causada por las muertes y las acusaciones de corrupción política en el país.

En videos compartidos en redes sociales se ve a manifestantes golpeando al líder del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, la actual ministra de Relaciones Exteriores.

Nepal en llamas

El palacio presidencial, la residencia oficial del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas de varios ministerios fueron incendiados. También prendieron fuego casas de ministros, de funcionarios, del presidente e incluso del líder del opositor Partido Comunista de Nepal.

La esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, Rabi Lakshmi Chitrakar, fue quemada viva cuando incendiaron su casa en Katmandú. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, renunció después de que su propia casa fuera incendiada.

Un video mostró al ministro de Finanzas, Bishnu Prasad Paudel, cuando era perseguido por las calles de Katmandú, donde fue pateado y golpeado por manifestantes. El ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, fue desnudado, atacado a golpes y arrojado al río Bagmati.

Muchos jóvenes cuestionan que los hijos de los líderes políticos, los llamados nepo babies (hijos de nepotismo), disfrutan de un estilo de vida lujoso mientras la mayoría de la población tiene problemas para encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil del 20 % el año pasado, el gobierno estima que más de 2.000 jóvenes abandonan diariamente el país para buscar trabajo en el Oriente Medio o el sudeste asiático.

