El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Publicó un video con las tapadas más extraordinarias de su carrera. No hay ninguna de su paso por la Lepra, pese a que protagonizó varias destacadas

9 de septiembre 2025 · 17:03hs
Keylor Navas se incorporó a Newells Old Boys en el inicio de 2025. Apenas estuvo medio año.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Keylor Navas se incorporó a Newell's Old Boys en el inicio de 2025. Apenas estuvo medio año.

El arquero Keylor Navas, en estos días convocado al seleccionado de Costa Rica para las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026, publicó un video, en su cuenta de YouTube, acerca de sus atajadas más extraordinarias. "Los secretos de mis mejores paradas", se titula la publicación del golero, que hasta mitad de año estuvo en Newell's.

Lo llamativo es que no aparece ninguna de sus intervenciones durante su paso por el club del Parque, pese a que hubo acciones muy recordadas, que le valieron en varias oportunidades ser el mejor futbolista rojinegro y del partido.

"Analizo junto a ustedes algunas de mis mejores paradas en equipos como Real Madrid, PSG, Levante, Forest, selección y, por supuesto, Pumas!!! Son solo algunas y llegarán más", aclara la publicación.

Keylor Navas, ni los primeros ni el último

Navas comenta y selecciona las tapadas en cinco de los últimos seis clubes en donde atajó, aparte de las que protagonizó en la selección costarricense. No eligió ninguna de sus dos primeros clubes, Saprissa y Albacete. Tampoco de Newell's, pese a que estuvo recientemente y lo hizo en gran nivel.

Embed - Los secretos de mis mejores paradas

Navas tuvo actuaciones en Newell's que merecieron el elogio no solo de los hinchas rojinegros sino de otros clubes. En diferentes canchas del país, fue saludado por otras hinchadas, en reconocimiento a su trayectoria. Hasta en los hoteles donde concentró el plantel leproso, fanáticos del fútbol lo esperaron con entusiasmo para sacarse una foto con el arquero.

En la cancha, Navas deslumbró y acumuló varias atajadas que seguramente pudo haber elegido para su video, por ejemplo la doble tapada en un partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero (0-2).

Embed - Las MEJORES ATAJADAS de KEYLOR NAVAS en la visita de NEWELL'S a CENTRAL CÓRDOBA

Tuvo también reacciones fantásticas contra Tigre (2-0) en Victoria, de las que pudo haber seleccionado alguna de las 12 atajadas para su video, o los goles que evitó ante Estudiantes (1-1), en La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1901055523195130337&partner=&hide_thread=false

Por alguna razón optó por no recordar ninguna de Newell's, club del que se fue mal, interrumpiendo el contrato de manera anticipada, negándose a atajar en el inicio del Clausura.

>> Leer más: Terminó la novela Keylor Navas en Newell's: "malestares estomacales", desplante y adiós

"Cuenten en comentarios qué parada recuerdan con más cariño y la vemos juntos", plantea la publicación del costarricense. Ninguna de ellas en Newell's. Habrá que esperar para observar si, en el siguiente video que prometió, se muestra alguna en el arco rojinegro.

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

