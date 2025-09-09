Maximiliano Pullaro contra Javier Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

El gobernador renovó sus críticas al presidente y a la vez ratificó que aceptará la convocatoria a la mesa de diálogo federal

Maximiliano Pullaro se cruzó con el economista en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Aunque está dispuesto a conversar después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro amplió este martes sus quejas sobre el presidente Javier Milei y su política fiscal. "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe" , aseveró tras un acto oficial.

El mandatario santafesino renovó el reclamo por la deuda previsional y recordó que los antecesores del líder libertario no pagaban lo que correspondía, pero al menos cumplían con una parte . En cuanto a la situación actual, comentó: " El equilibrio fiscal no se puede hacer a costa de los demás . A mí no me pagan siquiera el flujo del déficit de la caja jubilaciones".

Pullaro dijo que "el gobierno tiene que reflexionar" frente a los resultados de los comicios bonaerenses y los de las votaciones recientes en Corrientes y Santa Fe. Y cuestionó la forma de gestionar. "No se puede maltratar, agredir e insultar" , subrayó.

Durante una rueda de prensa en la ciudad de Santa Fe, el gobernador y referente de Provincias Unidas repitió algunas consideraciones de sus mensajes en redes sociales y lanzó otros dardos más hacia el Milei. En esa línea, disparó: "Cuando uno pierde la sensibilidad y encima termina siendo muy agresivo en la comunicación, creo que la gente te da la espalda" .

Así como cuestionó las formas, ensayó otra lectura de los votos de las últimas elecciones provinciales. "Tenemos muchos problemas y dificultades con la microeconomía", advirtió. De esta manera, señaló que "la plata no le está llegando a la gente, no le está alcanzando e indudablemente está mostrando el malestar".

Dentro de su análisis de coyuntura en el área predilecta de Milei, el gobernador acotó: "Lamentablemente se nos ha escapado la tasa de interés, se nos ha ido el riesgo país". Frente a estas variables, consideró que es "muy difícil invertir internamente y que puedan venir inversiones externas".

"Hay muchas cosas por corregir", manifestó Pullaro en cuanto al rumbo del gobierno nacional. Si bien reconoció que el camino de la corrección, la macroeconomía mediante la baja de la inflación puede ser "correcto", afirmó que "la gente no está llegando a fin de mes y eso indudablemente es una preocupación de todos".

Milei Pullaro Monumento Maximiliano Pullaro y Javier Milei, dos gobernantes con dos métodos opuestos. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La agenda de la mesa federal de diálogo

A pesar de las diferencias políticas, el jefe de la Casa Gris valoró la invitación del líder libertario a una mesa federal que incluye a otros mandatarios provinciales. Al respecto, manifestó: "Siempre que convoca el presidente, los gobernadores no podemos decirle que no".

"Tenemos que ir con propuestas y con ideas que nos permitan mostrar una Argentina diferente, una Argentina de futuro", expresó Pullaro. De esta manera planteó la importancia del diálogo como herramienta para fortalecer las instituciones.

Aunque la agenda todavía no está definida, el dirigente radical planea retomar temas que siguen sin solución. "El primero es el estado de las rutas nacionales", puntualizó. A continuación, aseguró que la nación tiene dinero para asumir su responsabilidad en el mantenimiento y reiteró el reclamo por la distribución del fondo del impuesto a los combustibles.

Otro camino

En segundo lugar, Pullaro expresó la necesidad de garantizar el financiamiento de las universidades públicas. También se pronunció contra el ajuste en las políticas de salud, el recorte de alimentos y medicamentos.

"Si hay paz social, hoy es porque los gobernadores nos hemos hecho cargo de muchos temas que antes eran de la nación", afirmó. Luego sostuvo que la administración santafesina es un ejemplo de una alternativa al plan económico libertario: "Lo hacemos con recursos propios porque no hay corrupción, hay austeridad y hay eficiencia. Nos estamos destacando, mostrando que podemos cuidar el equilibrio fiscal con grandes inversiones".

Por último, reiteró su apuesta al trabajo, la industria y el campo. "La única manera de que Argentina logre salir adelante es producir más, exportar más y buscar nuevos mercados internacionales", manifestó. En vísperas del encuentro del presidente y los mandatarios provinciales, anticipó: "Si nos escuchan, estamos en condiciones de demostrar que hay un camino distinto".