Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

La Policía describió como obsesionado con los tiradores escolares. En su casa tenía 23 armas

Un chico de 13 años, que la Policía describió como obsesionado con los tiradores escolares, fue arrestado por múltiples cargos de posesión de armas de fuego en el Estado de Washington.

El niño, que no fue identificado, había publicado en redes sociales sus intenciones de realizar un tiroteo masivo. En su casa se encontraron 23 armas y gran cantidad de munición.

El menor se declaró inocente en el tribunal de menores de un total de cinco cargos, cuatro de ellos delitos graves. Fue arrestado durante el fin de semana en el condado de Pierce, Washington.

Las armas de fuego estaban montadas en las paredes y se encontraron pistolas en toda la casa, según indicó la jefa policial Carly Cappetto en un comunicado de prensa. “Varios elementos de evidencia del dormitorio del sospechoso indicaban que estaba obsesionado con tiradores escolares del pasado e imitaba comportamientos similares con fotos e inscripciones en toda su habitación”, sostuvo.

Un chico con 23 armas

La Policía retiró del hogar cargadores de balas que llevaban encima escritos sobre tiroteos escolares. “Parecía que el sospechoso tenía todo listo para cometer un tiroteo masivo. Se desconoce quién o cuál era el objetivo previsto, pero está claro que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un incidente trágico”, expresó Cappetto.

Los padres insistieron en que su hijo no tenía intención de lastimar a nadie. Su madre sugirió que las publicaciones en redes sociales eran un intento de “ser cool” entre sus compañeros.

Cappetto comentó que el niño estuvo anotado por última vez en el Distrito Escolar de Franklin Pierce en 2021. Actualmente no figuraba en las listas de ningún colegio.