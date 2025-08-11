Giovani Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre la posibilidad de volver

Contó que no se pierde ningún partido, que es muy amigo de Ángel Di María (su ídolo de siempre) y que está feliz por verlo de regreso

Giovanni Lo Celso dio una entrevista en la que contó anécdotas con Ángel Di María y volvió a confesar que es hincha de Central.

Giovani Lo Celso atraviesa un gran momento en el Betis. El ex-Central es un jugador clave para el entrenador chileno Manuel Pellegrini y los hinchas del club lo aman. En dos años hizo allí más goles que en toda su carrera, aunque del Canalla no se olvida.

"Soy hincha de Central", repitió Lo Celso una vez más en una entrevista que publica el diario La Nación. En la nota también cuenta que siempre contempla la posibilidad de volver al club donde inició su carrera como futbolista profesional.

También habla sobre su amistad con Ángel Di María y su felicidad por verlo otra vez vistiendo la camiseta auriazul. "Me pone feliz por todos lados: porque soy hincha de Central, porque fue mi ídolo desde siempre y porque somos amigos", dijo.

Lo Celso contó una anécdota vinculada a Di María de los días en que estaba por debutar en la primera de Central. Estaba concentrado en su primera convocatoria con el equipo de primera y recibió un llamado. "Hola Mono, son Angelito", escuchó que le decían. Al principio pensó que era una broma, pero después reconoció la voz: era Di María.

"Me empezó a temblar la mano", confió el futbolista del Betis. Su ídolo de toda la vida lo había llamado para desearle suerte en caso de que debutara al día siguiente en el choque de Central contra River.

Gio y Central

"Ahora Angelito está cumpliendo ese sueño que tanto anhelaba: volver a Central, volver a ponerse la camiseta del club del que es hincha. Algo de lo que veníamos hablando hace años", dijo Lo Celso. ¿Volvería él a Central? "Obviamente que uno siempre lo contempla. En Rosario tengo a mi familia, a mis amigos", dijo. Pero también aseveró: "Hay que controlar bien los momentos.

Le preguntaron si ve los partidos de Central. "Claro, siempre. Veo todo, a la hora que sea. No me pierdo nada". Y, otra vez sobre Di María, pero esta vez a propósito de su regreso al fútbol local: "Le toca adaptarse, claro, sabemos que el fútbol argentino tiene sus particularidades, cómo se juega y todo lo que genera. Le pasará a Ángel y también a Lean (Paredes), hablo mucho con ellos, y solo espero que les vaya muy bien".