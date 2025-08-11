La Capital | Ovación | Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre la posibilidad de volver

Contó que no se pierde ningún partido, que es muy amigo de Ángel Di María (su ídolo de siempre) y que está feliz por verlo de regreso

11 de agosto 2025 · 15:39hs
Giovanni Lo Celso dio una entrevista en la que contó anécdotas con Ángel Di María y volvió a confesar que es hincha de Central. 

Giovani Lo Celso atraviesa un gran momento en el Betis. El ex-Central es un jugador clave para el entrenador chileno Manuel Pellegrini y los hinchas del club lo aman. En dos años hizo allí más goles que en toda su carrera, aunque del Canalla no se olvida.

"Soy hincha de Central", repitió Lo Celso una vez más en una entrevista que publica el diario La Nación. En la nota también cuenta que siempre contempla la posibilidad de volver al club donde inició su carrera como futbolista profesional.

La amistad con Di María

También habla sobre su amistad con Ángel Di María y su felicidad por verlo otra vez vistiendo la camiseta auriazul. "Me pone feliz por todos lados: porque soy hincha de Central, porque fue mi ídolo desde siempre y porque somos amigos", dijo.

Lo Celso contó una anécdota vinculada a Di María de los días en que estaba por debutar en la primera de Central. Estaba concentrado en su primera convocatoria con el equipo de primera y recibió un llamado. "Hola Mono, son Angelito", escuchó que le decían. Al principio pensó que era una broma, pero después reconoció la voz: era Di María.

"Me empezó a temblar la mano", confió el futbolista del Betis. Su ídolo de toda la vida lo había llamado para desearle suerte en caso de que debutara al día siguiente en el choque de Central contra River.

Gio y Central

"Ahora Angelito está cumpliendo ese sueño que tanto anhelaba: volver a Central, volver a ponerse la camiseta del club del que es hincha. Algo de lo que veníamos hablando hace años", dijo Lo Celso. ¿Volvería él a Central? "Obviamente que uno siempre lo contempla. En Rosario tengo a mi familia, a mis amigos", dijo. Pero también aseveró: "Hay que controlar bien los momentos.

Le preguntaron si ve los partidos de Central. "Claro, siempre. Veo todo, a la hora que sea. No me pierdo nada". Y, otra vez sobre Di María, pero esta vez a propósito de su regreso al fútbol local: "Le toca adaptarse, claro, sabemos que el fútbol argentino tiene sus particularidades, cómo se juega y todo lo que genera. Le pasará a Ángel y también a Lean (Paredes), hablo mucho con ellos, y solo espero que les vaya muy bien".

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Ovación
Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver
OVACIÓN

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Policiales
Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Mataron a uno de los trabajadores de prensa más queridos de la región"

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Macabro hallazgo en el centro: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

La Ciudad
Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof