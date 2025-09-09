La Capital | Información General | pasaporte

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Para quienes tengan que realizar un viaje en los próximos siete días, se dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo

9 de septiembre 2025 · 20:11hs
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó un chatbot de WhatsApp para que los ciudadanos verifiquen si un pasaporte es uno de los miles que tienen fallas en la tinta de seguridad y debe ser cambiado.

Desde Renaper indicaron que se debe agregar a los contactos del teléfono el número +54 91151261789, y de esta manera estará disponible el chatbot en WhatsApp.

El organismo aclaró que la necesidad de "revisión" no implica que el documento tenga una falla, sino que pertenece a las tandas que podrían estar afectadas.

Para quienes tengan que realizar un viaje en los próximos siete días, el Renaper dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo en los aeropuertos y en la terminal de Buquebus porteña.

Si el pasaporte figura como "a revisar" en el WhatsApp y el viaje es inminente, el pasajero puede acercarse incluso el mismo día de su viaje a un Centro de Documentación habilitado. Allí se verificará el documento y, de ser necesario, se repondrá en un trámite que dura entre 2 y 6 horas.

En Rosario se puede gestionar en el Centro de Documentación del aeropuerto (de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 9 a 19), mientras que las oficinas de Renaper de la terminal de ómnibus y de la estación de trenes Rosario Norte permiten tramitar el pasaporte exprés (de lunes a viernes de 8 a 20).

Quienes que no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte, pueden hacerlo en el Registro Civil más cercano a su domicilio para gestionar la revisión y eventual reposición.

