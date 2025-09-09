Rescataron a dos perros encerrados en una camioneta afuera de un supermercado y detuvieron a los dueños

La policía rompió los vidrios de una Renault Kangoo para salvar a los perros, que estaban bajo el sol. Los dueños fueron detenidos por orden fiscal.

La policía rompió los vidrios de una Kangoo para rescatar a dos perros encerrados bajo el sol.

Momentos de tensión se vivieron este martes al mediodía en el estacionamiento de un hipermercado en la zona sur de Rosario, cuando la policía rescató a dos perros que habían quedado encerrados dentro de una camioneta bajo el sol.

El hecho ocurrió cerca de las 11.10 en bulevar Oroño al 6000 , cuando un efectivo policial que se encontraba franco de servicio advirtió que los animales permanecían dentro de una Renault Kangoo blanca , estacionada en el predio del supermercado.

De inmediato se dio aviso al Comando Radioeléctrico , que a las 12.27 rompió los vidrios del vehículo para liberar a los canes , que presentaban signos de estar en riesgo por la elevada temperatura.

Qué pasó con los dueños de la camioneta

Poco después se hicieron presentes los dueños del rodado, quienes quedaron aprehendidos por orden del fiscal interviniente. También se notificó a la Brigada de Rescate Animal, que envió un móvil al lugar para atender a los perros y garantizar su traslado en condiciones seguras.

El procedimiento fue derivado a la comisaría 21ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes.