Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Milagros A., de 21 años, fue imputada por hechos ocurridos entre junio y agosto en calle San Luis. Le dictaron prisión preventiva hasta el 4 de noviembre

Una joven de 21 años quedó en prisión preventiva acusada de haber comprado celulares con tarjetas de crédito que ella misma había robado en la zona céntrica de la ciudad . Se trata de Milagros Antonela A., quien fue imputada de varios hechos perpetrados entre junio y agosto de este año.

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal (CJP) el fiscal Miguel Moreno la imputó como coautora de hurto y de un par de estafas, algunas consumadas y otras fallidas. También se le imputó resistencia a la autoridad, lesiones y daños por haber intentado evitar su detención y golpear a un par de policías en el intento. La jueza Silvia Castelli le dictó la prisión preventiva con vencimiento el próximo 4 de noviembre .

Entre los hechos que le atribuyó el fiscal Moreno hay uno ocurrido el pasado 19 de junio, pasado el mediodía, en San Lorenzo al 1200. Allí, en plena vía pública y en compañía de otra mujer, Milagros le sustrajo un millón de pesos de una mochila a un hombre que caminaba por la calle.

Según la imputación dos días después la mujer, también en compañía de otra persona, compró un celular Samsung A16. Y el 25 de agosto pasado compró en un local de San Luis al 1100 —con tarjetas de crédito de terceros— un celular Xiaomi Poco C75 y un Samsung A16 en en el local comercial de calle San donde dejó un perjuicio económico estimado en unos 700.000 pesos.

Días después de haber efectuado esas compras, sobre las 13.30 del 27 de agosto, Milagros y otra persona le robaron a una mujer la billetera que caminaba por calle San Luis y llevaba en la mochila con 4.500 pesos argentinos, tarjetas de crédito, débito, DNI y otra documentación. Minutos después intentó emplear los plásticos sustraídos para comprar más celulares en el mismo local de San Luis al 1100 pero no pudo concretar la maniobra ya que la empleada que atendía el local se dio cuenta del engaño en puerta.

Detenida con resistencia

Finalmente, la joven fue detenida el pasado 4 de septiembre, cerca de las 15 por personal de la Brigada Motorizada que intervino en un asalto en la vía pública en Corrientes y San Luis. Milagros fue apresada cuando según la acusación intentaba, también con un cómplice, asaltar a dos peatones.

La joven opuso resistencia cuando la quisieron arrestar y, según fuentes judiciales, en ese marco resultaron lesionados un suboficial y una oficial de la policía. La resistencia que le achacan continuó en la puerta de la comisaría, antes de ser ingresada para quedar demorada, cuando le pegó un cabezazo a una puerta de madera y rompió un vidrio de la abertura.