Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Las victorias de marplatenses y cordobeses complicaron todavía más al equipo rosarino tras la derrota del viernes ante Unión

1 de noviembre 2025 · 19:02hs
Mateo Cáceres festeja el gol que le dio la victoria a Talleres sobre Vélez. El equipo cordobés alcanzó a Newells en la tabla anual. 

Mateo Cáceres festeja el gol que le dio la victoria a Talleres sobre Vélez. El equipo cordobés alcanzó a Newell's en la tabla anual. 

Las cosas van de mal en peor para Newell's. El equipo del parque Independencia perdió el viernes contra Unión en el Coloso y quedó en una situación muy comprometida en la tabla anual, que suma la cosecha de puntos en los torneos Apertura y Clausura. El último de esa clasificación se irá al descenso y jugará en la Primera Nacional.

Por si fuera poco, el panorama se complicó para los rojinegros este sábado, ya que dos de los equipos que tenía por debajo en esa tabla ganaron sus partidos por la fecha 14ª del Clausura, la misma a la que corresponde la derrota ante los tatengues en el estadio Marcelo Bielsa. Pasado en limpio, los dos resultados que más lo comprometían se terminaron dando.

Aldosivi se hizo fuerte en Mar del Plata

En el primer turno de la tarde de este sábado, Aldosivi venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia en Mar del Plata y con este resultado logró dos efectos que impactan directamente sobre Newell's: el primero es que lo superó en la tabla de posiciones de su zona en el Clausura, en la que los rojinegros quedaron últimos, y lo otro es que quedó apenas a tres puntos del equipo conducido por Lucas Bernardi en la tabla anual, cuando sólo quedan seis en disputa.

En Aldosivi, para colmo, tuvo una muy buena actuación Justo Giani. El futbolista con pasado en Newell's hizo un gol y dio una asistencia, por lo que fue clave para el triunfo del Tiburón en el estadio mundialista de Mar del Plata.

Triunfazo de Talleres en Liniers

En el segundo turno, las noticias no fueron mejores para Newell's, ya que Talleres venció por 1 a 0 a Vélez en Liniers y lo alcanzó en la tabla anual. Ahora el equipo rosarino solo tiene a cuatro rivales por debajo en esa clasificación: Gimnasia, Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín. Lo bueno es que sanjuaninos y mendocinos se enfrentarán entre sí este domingo, motivo por el cual si hay un perdedor quedará al borde del abismo en la tabla anual. Si empatan, en cambio, ambos se acercarían a Newell's y no habría ningún equipo a más de tres puntos de distancia de los rojinegros.

Aunque Vélez fue superior, el equipo conducido por Carlos Tevez resistió y pudo quedarse con una victoria que lo dio un poco de aire en la lucha por no irse al descenso.

Newell's todavía tiene que jugar contra Huracán en Parque Patricios y frente a Racing en el Coloso. Serán partidos complicados, no solo por la actualidad del equipo de Bernardi sino también porque ambos rivales buscan sumar para entrar en los playoffs del torneo Clausura. El panorama, entonces, es muy complicado para los rojinegros, que deberán ganar sí o sí los seis puntos que todavía hay en juego. Una misión que parece difícil teniendo en cuenta la actualidad del equipo.

