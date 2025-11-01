Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

El Rojinegro necesita que los equipos que tiene abajo pierdan puntos para no quedar más cerca del último puesto en la tabla anual que se paga con el descenso

Newell's atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia. Deportivamente, el equipo tuvo un pésimo año, con tres cambios de entrenador y una cosecha de puntos muy baja. Tan pobre fue su desempeño que en el tramo final del torneo Clausura está condenado a sufrir. Y mucho.

La derrota ante Unión en el Coloso, el viernes a la noche, dejó a Newell's en una situación muy delicada en la tabla de posiciones anual, aquella que suma la cosecha de puntos en los torneos Apertura y Clausura. El equipo que termine último en esa tabla perderá la categoría, y el Rojinegro no está lejos de esa posición. Por eso, el fantasma del descenso para los rojinegros está ahí, al alcance de la mano.

Para colmo de males, la serie de partidos de la fecha 1ª del torneo Clausura en los que juegan los otros equipos comprometidos no empezó bien para el equipo del parque Independencia. Es que Aldosivi venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia en Mar del Plata y quedó a apenas tres puntos del equipo ahora conducido por Lucas Bernardi.

Newell's, último en su zona del Clausura

El primer efecto de este resultado es que Newell's quedó último en su zona del torneo Clausura, con apenas 11 puntos. Y el segundo es que está apenas cuatro puntos por encima de San Martín de San Juan, el equipo que hoy marcha último en la tabla anual y hoy descendería.

Newell's seguirá pendiente de otros resultados todo el fin de semana, ya que necesita que los otros equipos que están en la zona baja de la tabla no sumen: San Martín, Godoy Cruz, Gimnasia y Talleres. Una buena es que sanjuaninos y mendocinos se enfrentan entre sí, y que si hay un perdedor seguirá por debajo de la línea de puntos de Newell's.

Aldosivi, conducido por el exjugador de Central Córdoba de Rosario, Guillermo Farré, parecía condenado hace unas pocas fechas, pero ahora acumula una racha de tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones. Junto con San Martín, es también el principal candidato a perder la categoría por tener el peor promedio del año.

Los puntos y lo que les falta jugar

El equipo rosarino tiene 30 puntos en la tabla anual. Luego siguen Gimnasia, con 29, y Talleres, Godoy Cruz y Aldosivi (con un partido más, el que le ganó a Independiente Rivadavia) con 27. Cierra las posiciones San Martín de San Juan.

Como ya se dijo, San Martín y Godoy Cruz se enfrentarán entre sí. Gimnasia visitará a River en el Monumental y Talleres visitará a Vélez en Liniers. Después quedarán dos fechas, en las que Newell's deberá sumar y esperar que los de abajo no lo hagan. Un panorama oscuro que hace no tanto tiempo muchos ni siquiera imaginaban.