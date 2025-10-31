Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Perdió por 1 a 0 en el Coloso, pero sigue dependiendo de sí mismo para seguir en primera. Los cruces de los rivales directos y los puntos que necesita

Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newell's perdió por 1 a 0 en el Coloso.

Newell's ya jugó la final con Unión, perdió 1 a 0, y ahora le que quedan dos más por delante: Huracán y Racing. El objetivo es uno sólo y es ni más ni menos que salvarse del descenso, una situación impensada hace un par de meses.

Ya no está Cristian Fabbiani y ahora tomó la posta un destacadísimo referente del club como Lucas Bernardi. ¿Cómo sigue la batalla por la permanencia leprosa?

El resultado ante Unión complicó el panorama, pero Newell's sigue dependiendo de sí mismo.

La pregunta a esta altura es obvia y tiene respuesta desde las matemáticas. ¿Cuántos puntos necesita la Lepra ahora para seguir en primera división sin depender de nadie?

Leer más: Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Los puntos que necesita Newell's para salvarse

Con la derrota con Unión y antes de que jueguen sus rivales directos, ahora Newell's debería atesorar cuatro puntos en las dos jornadas restantes para no depender de ningún resultado de sus competidores y así zafar de todo. Claro que podría cosechar menos y salvarse igual si sus rivales directos pierden.

Leer más: Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Con esta realidad comenzó el ciclo “momentáneo” (según la actual dirigencia) de Lucas Bernardi en Newell’s, con los números crudos arriba de la mesa, pero sabiendo que el rojinegro depende de sí mismo.

Ya pasado el compromiso de Unión, a Newell’s le queda visitar a Huracán (el sábado 8 de noviembre a las 19.15) y en el cierre recibirá a Racing.

El palo a palo del fixture en la lucha por la permanencia

Aldosivi (24 puntos):

Independiente Rivadavia (L), sábado 14.45

Banfield (V)

San Martín de San Juan (L)

San Martín de San Juan (26 puntos):

Godoy Cruz (V), domingo 18.30

Lanús (L)

Aldosivi (V)

Godoy Cruz (27 puntos):

San Martín de San Juan (L), domingo 18.30

Atlético Tucumán (V)

Deportivo Riestra (L)

Talleres (27 puntos):

Vélez (V), sábado a las 17

Platense (L)

Instituto de Córdoba (V)

Gimnasia LP (29 puntos):

River (V), domingo 20.30

Vélez (L)

Platense (V)

Sarmiento (30 puntos):

Platense (V), lunes 16.45

Instituto de Córdoba (L)

San Lorenzo (V)

Newell's (30 puntos) con un partido más jugado:

Huracán (V)

Racing (L)