A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Central tiene historial positivo ante Belgrano, su rival de la primera fecha el próximo sábado en el Gigante

El último cruce entre canallas y piratas fue en el Gigante en diciembre de 2024. Ese día, Central ganó 2 a 1.

Rosario Central cuenta con una importante racha positiva enfrentando a Belgrano de Córdoba. Siempre contemplando cruces por cotejos de la primera división o Copa Argentina, los auriazules no caen ante El Pirata desde hace casi 10 años, lapso de tiempo en el que se midieron 6 veces, con 4 triunfos para los Canallas y 2 empates.

Pero, además, y siempre hablando de partidos de primera división o de Copa Argentina, C entral acumula casi 25 años sin derrotas ante los cordobeses en el Gigante.

El último traspié en Arroyito se dio en junio de 2001. Después de ese tropiezo, el equipo que ahora dirige Jorge Almirón disputó 9 encuentros ante el Celeste, con 5 victorias y 4 empates.

Central lleva casi 10 años sin perder enfrentando a Belgrano. El último antecedente de triunfo del Pirata sobre los auriazules se registró el 24 de mayo de 2016, cuando por la fecha 16 del torneo de primera división, el Celeste venció como local 1-0 a los de Arroyito con gol de Cristian Lema de tiro penal.

Desde entonces Central se cruzó en 6 oportunidades con Belgrano, y ya no volvió a conocer la derrota: logró 4 triunfos y 2 empates. De esos 6 juegos, 3 fueron en condición de local (con 2 éxitos y 1 empate); 2 de visitante (1 triunfo y 1 empate); y 1 en cancha neutral (en Formosa), con victoria auriazul por la semifinal de Copa Argentina 2016.

En esos 6 partidos Central anotó 8 goles y recibió solo 2. Además, en cada triunfo convirtió 2 goles y los 2 empates fueron 0 a 0.

El último cruce de Central y Belgrano

El último cruce entre ambos fue el 14 de diciembre de 2024, en el Gigante y por la fecha 27 del torneo de primera división, con triunfo 2 a 1 para los auriazules. Los goles del equipo que dirigía Ariel Holan en ese encuentro fueron convertidos por Damián Martínez y Santiago Segovia, ambos desde asistencias de Gaspar Duarte.

Además de la racha positiva de 10 años sin derrotas jugando ante Belgrano, Central no cae en Arroyito frente al Pirata cordobés en partidos de primera división desde hace casi 25 años, lapso de tiempo en el que se enfrentaron en 9 oportunidades.

Caída auriazul en casa

La última caída auriazul en casa ante Belgrano fue el 10 de junio de 2001, cuando el equipo que por entonces dirigía Edgardo Bauza perdió 3 a 1 en el Gigante. Gastón Liendo, en dos ocasiones, y el Luifa Artime, actual presidente del Celeste, fueron los autores de los tantos del vencedor; mientras que Daniel Quinteros anotó el descuento Canalla.

Desde aquella derrota auriazul, Central y Belgrano jugaron 9 encuentros de primera división en Arroyito, con 5 victorias de los rosarinos y 4 empates. En esos 9 encuentros Central convirtió 13 goles y recibió 9.

Almirón como DT contra Belgrano y frente a Zielinski

Jorge Almirón se enfrentó a Belgrano como técnico en 9 ocasiones, en las que se registraron 3 triunfos, 3 empates y 3 caídas para el DT de Central.

Además, Almirón también se midió en 9 ocasiones con Zielinski como técnico, y en esos cruces no hubo empates: 4 éxitos fueron para Almirón, y los 5 restantes para el Ruso.

Almirón enfrentó a Belgrano dirigiendo 6 equipos diferentes: Defensa y Justicia (1 partido), Godoy Cruz (1), Independiente (3), Lanús (1), San Lorenzo (1), y Boca (2).

Y cuando se cruzó con Zielinski, también lo hizo en la conducción técnica de 6 clubes distintos: Godoy Cruz (1 partido), Independiente (3), Atlético Nacional de Medellín (2), Lanús (1), San Lorenzo (1) y Boca (1). Estos 9 juegos se dieron en 3 competencias distintas: torneo local, Copa Argentina (1) y Copa Libertadores (2).

Ahora ambos entrenadores volverán a verse las caras el sábado por la noche en el Gigante.