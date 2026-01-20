El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La mayoría de los técnicos de inferiores de AFA de Central continuarán en su cargos en 2026 y solo hubo un cambio en la 8ª división.

El hijo de un emblema de Central estará a cargo de la 8ª división de AFA

Central informó la estructura de sus entrenadores de divisiones inferiores tanto para las categorías que intervienen en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino como de los que participan en los campeonatos de la Asociación Rosarina, donde no hubo grandes movimientos.

La novedad es que el hijo de un exjugador que fue campeón con Rosario Central, se sumó a la estructura de los entrenadores de las inferiores de AFA.

La referencia es para Lucas Javier García, quien es el hijo de Jorge Alberto García , aquel marcador de punta por izquierda que dio la vuelta olímpica con los canallas en el Nacional 1980 y que entre 1975 y 1981, jugó 216 partidos con 16 goles (14 de ellos, de tiro libre). El más emblemático es el que le hizo a Newell's (V) 1-0, de tiro libre, el 4 de junio de 1980.

El primogénito del Chiquilín García ocupará el cargo de Jorge Díaz en la 8ª de AFA, quien hizo grandes campañas como entrenador del club, sobre todo con la categoría 2006 que fue campeón en Infantiles de AFA en 10ª división en 2019, y en 2020 fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub-13 en Paraguay al perder la final contra Fluminense. En ese equipo de los canallas estaba Juan Giménez.

El Toto García llegó hasta la reserva de Central

Lucas “Toto” García, tiene 44 años y nació el 16 de enero de 1982 en Rosario. Hizo todo el proceso de divisiones inferiores de AFA como jugador en Central donde alcanzó a jugar, entre 9ª y 4ª de AFA un total de 152 partidos y anotó 15 goles, un número alto teniendo en cuenta que su posición era la de marcador de punta por derecha.

Con la particularidad que le hizo goles a los cinco grandes del fútbol argentino y a Newell's: en 1996, en 9ª de AFA, le hizo un gol a Boca (V) 1-1; en 1997 en 8ª llegó a la red ante Boca (V) 3-1, Newell’s (V) 3-6 e Independiente (L) 4-1. Durante 1998, en 7ª le convirtió a Racing (V) 3-0, Banfield (L) 3-0, San Lorenzo (V) 2-0, Ferro (L) 2-1 y Vélez (V) 4-2, en 1999 no llegó a la red en 6ª; en 2000 en 5ª le hizo a River (V) 4-1, Argentinos Juniors (V) 1-0, Quilmes (L) 1-3, Boca (V) 2-0, San Lorenzo (L) 2-1 y Banfield (V) 3-3. Mientras que en 2001, en 4ª de AFA no anotó.

Mientras que en reserva, desde su debut el 10 de marzo de 2002 contra Unión (V) 1-1 (gol de César Delgado y Roberto Settecase en el banco de suplentes), disputó 10 partidos sin convertir goles.

Su última actuación como DT fue en 2025 donde dirigió al Club Maciel y fue sub campeón de la Liga Totorense en la final anual al perder contra Timbuense, que fue conducido por Alejandro Fernández.

La estructura de Central en AFA y Rosarina

Asesor deportivo: José Pascuttini

Coordinador Metodológico: Paulo Ferrari

Dirección Deportiva: Gustavo Falaschi

Coordinación Fútbol: Hugo Galloni

DT Reserva: Mario Pobersnik

PF Reserva: Pablo Díaz

DT Primera Local: Ezequiel Gentilo

DT 4ta AFA: Mario Paglialunga

DT 5ta AFA: Marcos Raposo

DT 5ta Rosarina: Alejandro Fernández

DT 6ta AFA: Javier García

DT 6ta Rosarina: Marcelo Trivisonno

DT 7ma AFA: Ariel Giaccone

DT 7ma Rosarina: Gabriel Santos

DT 8va AFA: Lucas García

DT 8va Rosarina: Leonel Barbeito

DT 9na AFA: Hernán Pisani

DT 9na Rosarina: Esteban Game

Las otras áreas de las divisiones inferiores canallas

Fotos y placas: Prensa Rosario Central Juveniles