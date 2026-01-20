La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Dijo que quiere que el entrenador lo evalúe durante un mes. Lo extraño es que había firmado contrato con un club chileno

Emiliano Vecchio, con una de las tantas camisetas que vistió. El ex-Central ahora dice que quiere jugar en el Nuevo Gasómetro.

Emiliano Vecchio siempre fue un tipo medio impredecible, tanto en la cancha como en la vida. El ex- Central sorprendió no hace mucho cuando se fue a jugar en un modesto equipo de la cuarta división del fútbol argentino. Y ahora acaba de despacharse con otra sorpresa.

Lo que hizo esta vez fue ofrecerse a jugar gratis en San Lorenzo. De hecho, el jugador pidió que el entrenador Damián Ayude lo evalúe.

“Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, expresó el mediocampista de 37 años, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Quiere una prueba de un mes

Vecchio remarcó que busca una prueba futbolística antes de cualquier decisión formal. “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y, si él cree que no estoy apto, me voy solo", dijo en declaraciones al medio partidario Mundo Azulgrana.

Al parecer, se trata de un sueño personal del futbolista, que en primera división en el país jugó en Central y Racing. Lo curioso es que hace tres semanas el club chileno Unión Española lo presentó como refuerzo para encarar el torneo de la segunda división de ese país.

Los últimos pasos de Emiliano Vecchio

Vecchio jugó en 2025 en Defensores de Belgrano, en la Primera Nacional, y hacia el final de la temporada sorprendió al incorporarse a Regatas de San Nicolás para jugar el Regional Amateur, el torneo que clasifica a ocho equipos al Federal A, la cuarta categoría del fútbol argentino para equipos del interior. Sin embargo, Vecchio jugó poco y un mes después se fue en silencio del equipo nicoleño.

La extensa carrera del jugador

Vecchio debutó en la primera de Central en 2005 y luego pasó por una enorme cantidad de clubes del país y el exterior. Jugó en Fuenlabrada, Barueri, Defensores de Belgrano (dos veces), Unión Española, Colo Colo, Qatar SC, Santos, Sabhab Al-Ahli, Al Ittihad, Bolívar, Racing y Regatas de San Nicolás. En la temporada 2020-2022 tuvo un nuevo paso por Central.