Cyber, Black Friday y Navidad 2025: por qué se disparó la búsqueda de cupones en Argentina

La temporada de descuentos en Argentina ya no es un evento aislado. Arranca con el Cyber de principios de noviembre, se estira con Black Week y Black Friday y termina de explotar con las compras navideñas

7 de enero 2026 · 10:33hs
En el medio, cambia algo clave: el consumidor se vuelve más sensible al precio final y más exigente con la ventaja concreta que lo hace cerrar la compra. Ahí es donde los cupones y códigos de descuento ganan protagonismo.

Según el Estudio Anual 2024 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el e-commerce en Argentina alcanzó $22,0 billones de facturación y creció 181% en 2024.

Ese crecimiento no se frenó en 2025. En su Estudio Mid Term 2025, CACE reportó que la facturación del comercio electrónico creció 79% en el primer semestre de 2025 frente a la primera mitad de 2024, alcanzando $15,3 billones.

Con este escenario, los grandes eventos dejan de ser solo días de promo y pasan a ser semanas donde la competencia se define por detalles: financiamiento, logística, confianza y el descuento aplicado al final del checkout.

El CyberMonday Argentina 2025 (del 3 al 5 de noviembre) cerró con una facturación de $639 mil millones y más de 8 millones de usuarios en el sitio del evento, según CACE.

En términos prácticos, cuando un evento mueve ese volumen en tres días, el comportamiento del comprador se vuelve más de cálculo: compara más, se toma un segundo vistazo antes de pagar y busca asegurar el mejor precio posible.

En ese contexto, métricas de demanda como las búsquedas de cupones sirven como termómetro. Durante el Cyber de principios de noviembre 2025, el volumen semanal llegó a 250.000 búsquedas (lunes a domingo), frente a 196.000 del año anterior, una suba interanual de 27,6%. El pico diario del evento alcanzó 50.000 búsquedas, mientras que en Black Week el máximo fue de 38.000 en un lunes, según datos internos de CuponesArgentina.com.ar.

“En semanas como Cyber y Black Week, el cupón deja de ser un detalle y pasa a ser parte de la decisión. Se ve más comparación y más búsqueda de precio final. El salto de 2025 no sorprende: con más oferta online y más competencia, la gente espera el mejor momento y quiere cerrar la compra con una ventaja concreta”. Ignacio Spizzirri, Director de Operaciones de CuponesArgentina.com.ar

La tendencia no es solo argentina. eMarketer proyectó que América Latina lideraría el crecimiento global del retail e-commerce en 2025, con una suba estimada de 12,2% hasta US$191,25 mil millones.

Brasil es un buen ejemplo de magnitud: la Black Friday 2025 cerró con R$ 4,76 mil millones de facturación en e-commerce (medición Confi Neotrust para el viernes 28 de noviembre), un 11,2% más que en 2024.

Chile muestra una dinámica similar antes de Navidad: la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estimó que el Black Friday Chile 2025 superó los US$561 millones y que el e-commerce representó 57% de las ventas del evento.

No todo es comparable uno a uno (moneda, ventana temporal, si mide online puro o online más físico), pero el punto es consistente: en mercados que crecen, el consumidor se vuelve más racional y el descuento aplicado de forma clara gana relevancia.

La combinación es simple: más consumo online, más competencia, más comparación. En ese mix, el cupón funciona como cierre psicológico y económico: baja el precio final, reduce la duda y acelera la conversión. Por eso el aumento de búsquedas de cupones durante Cyber, Black Week y Navidad no es un fenómeno aislado: es una señal de madurez del comprador digital argentino y de una temporada 2025 donde el ahorro dejó de ser un plus para convertirse en parte de la decisión.

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

