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El sub-17 femenino de Argentina avanza con el aporte de una canalla y una leprosa

La selección sub-17 femenina, que tiene a una jugadora de Central y a otra de Newell's, llegó a las semifinales del sudamericano.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

4 de mayo 2026 · 09:58hs
Las chicas del sub-17 de Argentina están haciendo un buen papel en el Sudamericano en Paraguay

Las chicas del sub-17 de Argentina están haciendo un buen papel en el Sudamericano en Paraguay

El fútbol femenino en Argentina está pasando por un gran momento con sus categorías formativas. El sub-17 que esta participando en el sudamericano de la categoría que se realiza en Paraguay y es clasificatorio para el Mundial de Marruecos ya está en semifinales.

Vale destacar que en el el equipo que dirige Cristian Meloni hay dos jugadoras que militan en los clubes de Rosario: Julieta Aguilar lo hace en Newell's, mientras que Lola Conde viste la camiseta de Rosario Central. Ambas futbolistas aportaron un gol en esta competición.

Las chicas comenzaron su participación el pasado 24 de abril con un triunfo por 2 a 0 frente a Paraguay con tantos de Oriana Gómez y la leprosa Julieta Aguilar.

>>> Leer más: Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Gol de Julieta Aguilar (Newell's) ante Paraguay

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Luego el 26 de abril, empataron 1 a 1 frente a Colombia (tanto de Macarena Torres). Su tercer partido fue el 28 de abril con una victoria por 3 a 0 contra Bolivia con festejos de la canalla Lola Conde, Agustina Maldonado y Lola Hernández. Finalmente, el domingo, en su último partido en la Fase de Grupos, Argentina empató 2-2 con Chile. Mercedes Diz, de penal, y Josefina Galarza fueron las goleadoras albiceleste.

Con este resultado, el conjunto nacional disputará una de las semifinales del torneo el próximo miércoles ante Venezuela.

Gol de Lola Conde (Rosario Central) frente a Bolivia

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