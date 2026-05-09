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Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos

Solo en el Consulado General de Buenos Aires hubo 650.000 solicitudes. El boom de trámites también llegó a Rosario

9 de mayo 2026 · 13:41hs
En los días previos al cierre de la Ley de Nietos

En los días previos al cierre de la Ley de Nietos, , largas filas se formaron en la puerta del Consulado ubicado en Santa Fe al 700 para tramitar la ciudadanía española

En el marco de la Ley de Memoria Democrática, mejor conocida como Ley de Nietos, más de 2,4 millones personas solicitaron la ciudadanía española en el exterior, según sostuvo Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española. Argentina y México lideran el ranking de solicitudes: tan solo en el Consulado General de España en Buenos Aires el número de trámites asciende a 650.000. En Rosario, hasta octubre de 2025 se calculaban hasta 100.000 carpetas presentadas.

La Ley de Nietos permitió obtener la nacionalidad española a hijos, nietos y bisnietos de españoles nacidos fuera de España, como un "cierre del círculo de la emigración española a la Argentina", según expresaron desde el Consulado General de España en Rosario.

La normativa incentivó a cientos de miles de descendientes de españoles a solicitar la ciudadanía. La normativa se abrió en 2022 y se cerró en octubre de 2025. Durante los días previos a su finalización, hubo largas colas en diferentes Consulados del país, incluido el de Rosario.

>> Leer más: Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Argentina lidera el ranking de solicitudes de ciudadanía española

Según consignó la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en entrevista con la agencia de noticias EFE, en 2010 había 1,5 millones de españoles viviendo en el exterior, pero ahora el número asciende 3,2 millones.

Alonso sostuvo que, cuando termine la aplicación de la Ley de Nietos, esta cifra puede trepar a cinco millones de ciudadanos. Por el momento, más de 300.000 ciudadanías españolas fueron otorgadas.

La titular expresó que solo en Argentina se recibieron alrededor del 40 % del total de las solicitudes de nacionalidad. En ese sentido, tan solo en el Consulado de Buenos Aires se recibieron 650.000 carpetas para tramitar la ciudadanía italiana.

Atrás de Argentina quedaron las sedes consulares de México, San Pablo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos), que también concentran buena parte de las solicitudes, según aseguró Alonso.

Boom de solicitudes en Rosario

En los días previos al cierre de la Ley de Nietos, las autoridades del Consulado General de España en Rosario estimaron, en conversación con La Capital, que a lo largo de los tres años de vigencia de este beneficio se tramitaron más de 100 mil solicitudes en la sede diplomática en la ciudad.

Las autoridades señalaron que se trata de una cantidad récord, ya que anualmente los expedientes no superaban los mil. Un boom que beneficia a quienes tengan abuelos españoles, pero que no se cortará para las generaciones venideras.

En los momentos previos a la culminación de este beneficio, largas filas se formaron en la puerta del Consulado ubicado en Santa Fe al 700.

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