Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina

El Ejecutivo levantó la prohibición que regía y fijó nuevos controles, registro obligatorio y límites para frenar el consumo juvenil y el contrabando

Se prohibió la venta de vapers con saborizantes y no podrán venderse sin autorización previa

El gobierno nacional puso fin a la prohibición y avanzó con la regulación integral del mercado de nicotina en Argentina. A través de la Resolución 549/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó la venta de vapeadores , productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina, bajo un esquema de control estatal .

La medida reemplazó el sistema restrictivo que regía desde 2011, cuando Anmat prohibió la importación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos. Esa restricción había sido ratificada en 2023 por una resolución conjunta con el Ministerio de Salud, que también alcanzó a los dispositivos de tabaco calentado. Hasta ahora, estos productos circulaban en un mercado informal, sin controles sanitarios ni fiscales.

Con la nueva normativa, el eje pasó a ser la regulación. El gobierno exigió trazabilidad, estándares de calidad y registro obligatorio para fabricantes, importadores y comerciantes. Ningún producto podrá venderse sin autorización previa , lo que implica controles sobre su composición, concentración y comercialización.

Los cambios en la regulación de vapeadores

Uno de los puntos centrales de la regulación es la prohibición de saborizantes en vapers. Esta decisión es con el objetivo de desalentar el consumo en adolescentes, ya que distintos estudios identifican los sabores dulces y frutales como un factor de inicio temprano. Además, la normativa fijó límites estrictos de nicotina y definió un listado de sustancias permitidas y prohibidas.

El gobierno justificó el cambio de enfoque en la necesidad de intervenir un mercado que ya existía. Según datos oficiales, el tabaquismo causa unas 45.000 muertes anuales en el país. A la vez, creció la preocupación por el uso de dispositivos electrónicos entre jóvenes, que acceden a estos productos sin regulación ni controles.

En ese marco, el Estado buscará fortalecer su capacidad de fiscalización. La normativa habilita inspecciones, seguimiento de productos y aplicación de sanciones, herramientas que no estaban disponibles bajo el esquema prohibitivo.

Desde el punto de vista económico, la medida incorpora estos productos al circuito formal. Esto permitirá aplicar impuestos, mejorar la trazabilidad y reducir el peso del contrabando, que hasta ahora dominaba la oferta.

Como parte del nuevo esquema, el Ejecutivo creó el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), una base de datos que centralizará la información sobre dispositivos, insumos y actores del mercado. El registro incluirá cigarrillos electrónicos, soluciones líquidas, productos de tabaco calentado, sticks y bolsitas de nicotina.