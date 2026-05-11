"Fini" Lanusse rompió el silencio tras el escándalo: "Las cosas se van a ir aclarando"

A más de dos meses de la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, la joven habló públicamente sobre el hecho que la involucra

Hace más de dos meses, un joven anestesiólogo fue hallado muerto en su departamento en un caso que dejó al descubierto una presunta red integrada por profesionales de la salud vinculada al manejo irregular de drogas hospitalarias e incluso a reuniones y fiestas clandestinas donde estas sustancias eran consumidas. Tras meses sin declaraciones públicas de implicados en la causa, Delfina Lanusse publicó su primer video hablando sobre el escándalo que la involucra.

El 20 de febrero fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo el médico Alejandro Salazar, de 29 años, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La autopsia determinó que murió a causa de una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de uso habitual en procedimientos de sedación.

A partir de la investigación sobre el origen de estas drogas, se detectó un faltante en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En ese contexto, salió a la luz la existencia de las denominadas “fiestas del propofol”: encuentros en los que estas sustancias eran utilizadas bajo distintas modalidades. Según trascendió, en estos eventos habrían participado residentes, cirujanos y anestesiólogos de distintos hospitales porteños.

Mientras la investigación judicial continúa, este fin de semana se viralizó en redes sociales un video de una de las implicadas en el caso . Delfina “Fini” Lanusse realizó un descargo público en el que habló por primera vez sobre la causa. Aunque la publicación fue eliminada por Lanusse, no tardó en replicarse en distintas redes sociales.

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Qué dijo Fini Lanusse

En el video que publicó en TikTok, Delfina “Fini” Lanusse rompió el silencio y habló por primera vez sobre el caso que la involucra. “Hola a todos. No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer, mostrar mi voz, quién soy’”, comenzó diciendo.

Además, agradeció a quienes la acompañaron durante los últimos meses. "A quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas”, detalló.

En ese sentido, aclaró que no puede dar detalles sobre la investigación judicial que la involucra. “Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá. La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando”, comentó.

Por último, dio detalles de como atraviesa esta situación: “Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, muy grande, y en volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se dijo. Gracias por estar del otro lado”.

fini lanusse

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