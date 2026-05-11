La Capital | escándalo

"Fini" Lanusse rompió el silencio tras el escándalo: "Las cosas se van a ir aclarando"

A más de dos meses de la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, la joven habló públicamente sobre el hecho que la involucra

11 de mayo 2026 · 14:14hs
Delfina Lanusse hablóp por primera vez tras el escándalo entre anestesiologos

Delfina Lanusse hablóp por primera vez tras el escándalo entre anestesiologos

Hace más de dos meses, un joven anestesiólogo fue hallado muerto en su departamento en un caso que dejó al descubierto una presunta red integrada por profesionales de la salud vinculada al manejo irregular de drogas hospitalarias e incluso a reuniones y fiestas clandestinas donde estas sustancias eran consumidas. Tras meses sin declaraciones públicas de implicados en la causa, Delfina Lanusse publicó su primer video hablando sobre el escándalo que la involucra.

El 20 de febrero fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo el médico Alejandro Salazar, de 29 años, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La autopsia determinó que murió a causa de una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de uso habitual en procedimientos de sedación.

A partir de la investigación sobre el origen de estas drogas, se detectó un faltante en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En ese contexto, salió a la luz la existencia de las denominadas “fiestas del propofol”: encuentros en los que estas sustancias eran utilizadas bajo distintas modalidades. Según trascendió, en estos eventos habrían participado residentes, cirujanos y anestesiólogos de distintos hospitales porteños.

Mientras la investigación judicial continúa, este fin de semana se viralizó en redes sociales un video de una de las implicadas en el caso. Delfina “Fini” Lanusse realizó un descargo público en el que habló por primera vez sobre la causa. Aunque la publicación fue eliminada por Lanusse, no tardó en replicarse en distintas redes sociales.

>> Leer más: Anestesistas, robo de drogas y "fiestas de Propofol": todo sobre el caso del momento

Qué dijo Fini Lanusse

En el video que publicó en TikTok, Delfina “Fini” Lanusse rompió el silencio y habló por primera vez sobre el caso que la involucra. “Hola a todos. No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer, mostrar mi voz, quién soy’”, comenzó diciendo.

Además, agradeció a quienes la acompañaron durante los últimos meses. "A quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas”, detalló.

En ese sentido, aclaró que no puede dar detalles sobre la investigación judicial que la involucra. “Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá. La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando”, comentó.

Por último, dio detalles de como atraviesa esta situación: “Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, muy grande, y en volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se dijo. Gracias por estar del otro lado”.

fini lanusse

>> Leer más: Escándalo médico: investigan robo de fentanilo y propofol y fiestas clandestinas

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

Tras el pedido de ayuda, buenas noticias para la familia que vivía en una plaza céntrica

Tras el pedido de ayuda, buenas noticias para la familia que vivía en una plaza céntrica

El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca

El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca

Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

Ola de inversiones desde China: un mapeo de los jugadores que ganan terreno en Rosario

Los capitales chinos crecen en el centro y avanzan en nuevas zonas de la ciudad. Uno por uno, los grupos que proyectan su expansión y sus modelos de negocio.

Ola de inversiones desde China: un mapeo de los jugadores que ganan terreno en Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización
La Ciudad

Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte
La Ciudad

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte

Tras el pedido de ayuda, buenas noticias para la familia que vivía en una plaza céntrica
La Ciudad

Tras el pedido de ayuda, buenas noticias para la familia que vivía en una plaza céntrica

El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca
La Ciudad

El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca

Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio
LA REGION

Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Ovación
Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central
Ovación

Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Pocos rosarinos en la selección argentina: la ciudad pierde representantes en el Mundial

Pocos rosarinos en la selección argentina: la ciudad pierde representantes en el Mundial

Policiales
Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

La Ciudad
El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca
La Ciudad

El tesorero de los militares en La Vigil: procesaron a un civil por el vaciamiento de la histórica biblioteca

Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

De Rosario a Uzbekistán: un alumno del Politécnico ganó oro nacional y ahora va por el Mundial de Química

De Rosario a Uzbekistán: un alumno del Politécnico ganó oro nacional y ahora va por el Mundial de Química

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con neblina y una mínima de apenas 4º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con neblina y una mínima de apenas 4º

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 
POLICIALES

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Qué significa el festejo six seven que hizo Di María tras su gol en Rosario Central
Información General

Qué significa el festejo "six seven" que hizo Di María tras su gol en Rosario Central

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares
Información General

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares

Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó una casa y murieron un bebé y dos jubilados
Información General

Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó una casa y murieron un bebé y dos jubilados

Cómo anotarse para vivir un mes en los Alpes italianos y ganar 400 euros
El Mundo

Cómo anotarse para vivir un mes en los Alpes italianos y ganar 400 euros

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Caso Jeremías Monzón: cámara Gesell a los menores vinculados al crimen
Policiales

Caso Jeremías Monzón: cámara Gesell a los menores vinculados al crimen

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones
Información general

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Es un viaje inolvidable, ironizó el argentino del crucero del hantavirus
Información General

"Es un viaje inolvidable", ironizó el argentino del crucero del hantavirus

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las falsas denuncias
Política

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades
Economía

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades

O hay sobresueldos o están robando, dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto
Política

"O hay sobresueldos o están robando", dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto

Newells: Boero dijo que le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Boero dijo que le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento
Economía

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU
Información General

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad
La Ciudad

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad

Barbacid sale a limpiar el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas
Salud

Barbacid sale a "limpiar" el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas