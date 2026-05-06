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Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers en su show en Argentina

La cantante fue invitada por la banda de hermanos y cantó una de las canciones clásicas de la película de Disney “Camp Rock”

6 de mayo 2026 · 11:03hs
Tini Stoessel cumplió uno de los sueños de su adolescencia: cantó junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires

Tini Stoessel cumplió uno de los sueños de su adolescencia: cantó junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires

Tini Stoessel fue invitada por los Jonas Brothers durante el primero de sus dos shows en Argentina. Después de guiños, sospechas y teorías de las fanáticas, el encuentro se concretó en el escenario para delirio total de los presentes y también de quienes lo vieron por redes. El video de la colaboración se volvió rápidamente viral.

La artista argentina se hizo presente en el Movistar Arena al comienzo del show para cantar dos canciones junto a la banda de hermanos. La primera fue “This is me”, uno de los temas clásicos de la película de Disney “Camp Rock”, que protagonizan los Jonas Brothers junto a Demi Lovato. Después, compartió su popular tema “Cupido”.

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Horas antes del concierto, los hermanos habían publicado un adelanto sugerente sobre la invitada: subieron una historia a redes en las que se los ve en un auto camino al Movistar escuchando un tema de Tini.

Además, empezó a circular un video de Joe Jonas (de una serie de vlogs que publica periódicamente) en que el confirma que tendrán una visita especial en Argentina. “Estoy muy emocionado, acabo de hablar por teléfono con ella y está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”, dice el artista a cámara.

Tini y los Jonas Brothers: una relación con historia

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El vínculo entre los Jonas y Tini tiene larga data previa a esta colaboración en vivo. En principio, como muchas personas de su edad, Stoessel era fan de los hermanos en su adolescencia. Poco después, ella también se convirtió en una artista de Disney al protagonizar “Violetta”, la serie que impulsó su carrera. Vale recordar

Un poco más acá en el tiempo, en 2025, los Jonas Brothers aseguraron en una entrevista que les encantaría colaborar con la argentina. Ella por supuesto reaccionó y dijo que trabajar con ellos sería cumplir un sueño.

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