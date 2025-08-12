La Capital | Newell's

Newell's ante Atlético Tucumán, el rival al que derrotó para alcanzar su mejor actuación en la Copa Argentina

La Lepra jugará este miércoles con Atlético Tucumán por los octavos, mismo rival y fase de 2018. Aquella vez ganó en la definición por penales

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de agosto 2025 · 06:10hs
Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley. 

La Copa Argentina siempre fue una competencia que le resultó esquiva a Newell's. Ni siquiera aquel conjunto de fútbol excelso y exitoso conducido por Gerardo Martino pudo superar los octavos de final. Justamente esta fase es la que jugará el miércoles la Lepra, en busca de dar un salto y repetir, de mínima, su mejor actuación histórica en la Copa.

Que fue la clasificación a los cuartos de final, en la edición 2018. Una instancia a la que accedió luego de eliminar a Atlético Tucumán. El mismo rival, y también por octavos de final con el que se encontrará ahora en Salta.

Todos los técnicos que fueron pasando por Newell’s en las últimas temporadas se plantearon la obtención de la Copa Argentina como uno de los principales objetivos. Porque aparte del título, está en juego una plaza para la Copa Libertadores, en este caso de 2026. Hoy Cristian Fabbiani es el responsable de intentarlo.

El camino de Newell's a octavos de final

Fabbiani asumió en Newell’s en febrero y desde el banco condujo al equipo a los octavos de final. Primero con un victoria sufrida en el debut contra Kimberley, del torneo Federal A. Se consiguió al vencer por 5 a 4 en la definición por penales, luego de igualar 0 a 0, en el estadio de Platense.

Desde los doce pasos convirtieron Ever Banega, David Sotelo, Víctor Cuesta y Juanchón García, recientemente reincorporado al plantel del primera, después de haber sido marginado, por una nueva lesión de Benedetto. También la metió uno que se fue a Olimpia, Fernando Cardozo. Mientras que a Carlos González le detuvieron el remate.

>> Leer más: Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Luego no fue necesario que el conjunto rojinegro llegue a los penales para superar la instancia de 16avos de final. En el estadio Ciudad de San Nicolás, con goles de Luciano Herrera y Gonzalo Maroni, derrotó por 2 a 0 a Defensa y Justicia, el adversario de este domingo por la 5ª fecha del Clausura.

image (8).jpg
Banega se acerca a saludar a Herrera, a quien abrazo Martino. Fuera de foco, Maroni, autor del segundo ante Defensa.

Banega se acerca a saludar a Herrera, a quien abrazo Martino. Fuera de foco, Maroni, autor del segundo ante Defensa.

Este enfrentamiento contra el Halcón tendrá una relevancia menor, considerando que Fabbiani le dará prioridad al partido por la Copa Argentina y al clásico del sábado 23 de agosto, en el Gigante, por la 6ª fecha del Clausura. El entrenador tiene tan definida cuáles son las prioridades que adelantó que en Florencio Varela jugará con suplentes.

Se repite la historia con Atlético Tucumán

El cruce del miércoles con Atlético Tucumán es de singular importancia para uno de los desafíos que la Lepra mantiene en pie en la temporada. Como lo fue en 2018 el encuentro contra el mismo rival y también por los octavos de final de la Copa Argentina.

Newell’s necesitaba en ese momento tener un mayor protagonismo. Le costaba encontrar una regularidad y esta competencia nacional era una oportunidad propicia para el plantel que entonces conducía Omar De Felippe, eliminado ese mismo año por Atlético Paranaense en la primera ronda de la Copa Sudamericana.

En 2018, la misma distancia pero a la inversa

Los hinchas de Newell’s que decidieron acompañar al conjunto rojinegro debieron recorrer los 320 kilómetros que separan Rosario con la cancha de Temperley, sede de los octavos de final, que se jugó el 8 de septiembre de 2018. Los seguidores de Temperley, más de 1.200 kilómetros. Casi la misma distancia, pero a la inversa, que deberán hacer los que se trasladen por ruta mañana hasta el estadio Padre Martearena de Salta.

Newell’s, que eliminó previamente a Deportivo Rincón por 2 a 0, con tantos de Joaquín Torres y Alexis Rodríguez, y a Defensores Unidos, con los goles de Luis Leal, Mariano Bíttolo y Héctor Fértoli, debió recurrir a los penales para clasificar a los cuartos de final. En los 90’ no pudo aprovechar que el Decano se quedó desde la media hora del partido con uno menos por la expulsión de Mathías Abero.

>> Leer más: Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

El arquero Alan Aguerre, debutante ese día en Newell’s, agigantó su figura al contener el tiro del exNewell’s Ricardo Noir. La Lepra ganó por 5 a 3 con los acertados remates de Víctor Figueroa, Hernán Bernardello, Luis Leal, Héctor Fértoli y Facundo Callegari. En el Decano convirtieron dos que volverán a jugar este miércoles, el centrodelantero Luis Díaz y el volante Guillermo Acosta, en la actualidad suplente.

“Newell’s se regaló un tiempo de goce”, tituló al día siguiente Ovación. Lo que pasó después, la eliminación de la Copa a Central es otro historia.

Algo de esa misma satisfacción que sintió cuando eliminó a Atlético Tucumán es lo que necesitan ahora el equipo y sus hinchas. Es la misión a conseguir mañana.

Comenzó la venta de entradas

Los hinchas de Newell’s que piensan viajar a Salta se acercaron ayer hasta las boleterías del Coloso para adquirir las entradas. Fue el primer día en que se pudieron adquirir localidades para el compromiso contra Atlético Tucumán en el estadio Padre Martearena.

El expendio continuará hoy, de 9 a 15, en las boleterías de la puerta 6 del Marcelo Bielsa.

image - 2025-08-11T202508.095
Hinchas de Newell's llegaron hasta el Coloso para comprar las entradas para el partido por la Copa Argentina.

Hinchas de Newell's llegaron hasta el Coloso para comprar las entradas para el partido por la Copa Argentina.

Este será el último día que se venderán localidades en la ciudad. Pero habrá otra posibilidad el mismo día del partido.

Es que mañana habrá entradas disponibles, de 13 a 17, en las boleterías del estadio Padre Martearena de Salta.

>> Leer más: Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Los precios de las entradas son los siguientes: menores, 25 mil pesos; populares, 35 mil; y plateas, 50 mil

Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Noticias relacionadas
Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newells enfrentará al Atlético tucumano.

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que dirigía a Newells. Hoy lo piden los hinchas de Gremio.

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

Newells y Central se mantienen en puestos de clasificación a los octavos del torneo Clausura.

Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo último

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

El alquiler de un departamento de un dormitorio en la ciudad subió 72,7 % en el último año y promedia los 380 mil pesos, según un informe del Ceso
Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Ovación
Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Policiales
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

La Ciudad
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo