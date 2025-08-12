Newell's ante Atlético Tucumán, el rival al que derrotó para alcanzar su mejor actuación en la Copa Argentina

La Lepra jugará este miércoles con Atlético Tucumán por los octavos, mismo rival y fase de 2018. Aquella vez ganó en la definición por penales

Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley.

La Copa Argentina siempre fue una competencia que le resultó esquiva a Newell's . Ni siquiera aquel conjunto de fútbol excelso y exitoso conducido por Gerardo Martino pudo superar los octavos de final. Justamente esta fase es la que jugará el miércoles la Lepra, en busca de dar un salto y repetir, de mínima, su mejor actuación histórica en la Copa.

Que fue la clasificación a los cuartos de final, en la edición 2018. Una instancia a la que accedió luego de eliminar a Atlético Tucumán. El mismo rival, y también por octavos de final con el que se encontrará ahora en Salta.

Todos los técnicos que fueron pasando por Newell’s en las últimas temporadas se plantearon la obtención de la Copa Argentina como uno de los principales objetivos. Porque aparte del título, está en juego una plaza para la Copa Libertadores, en este caso de 2026. Hoy Cristian Fabbiani es el responsable de intentarlo.

Fabbiani asumió en Newell’s en febrero y desde el banco condujo al equipo a los octavos de final. Primero con un victoria sufrida en el debut contra Kimberley, del torneo Federal A. Se consiguió al vencer por 5 a 4 en la definición por penales, luego de igualar 0 a 0, en el estadio de Platense.

Desde los doce pasos convirtieron Ever Banega, David Sotelo, Víctor Cuesta y Juanchón García, recientemente reincorporado al plantel del primera, después de haber sido marginado, por una nueva lesión de Benedetto. También la metió uno que se fue a Olimpia, Fernando Cardozo. Mientras que a Carlos González le detuvieron el remate.

Luego no fue necesario que el conjunto rojinegro llegue a los penales para superar la instancia de 16avos de final. En el estadio Ciudad de San Nicolás, con goles de Luciano Herrera y Gonzalo Maroni, derrotó por 2 a 0 a Defensa y Justicia, el adversario de este domingo por la 5ª fecha del Clausura.

image (8).jpg Banega se acerca a saludar a Herrera, a quien abrazo Martino. Fuera de foco, Maroni, autor del segundo ante Defensa. Héctor Río

Este enfrentamiento contra el Halcón tendrá una relevancia menor, considerando que Fabbiani le dará prioridad al partido por la Copa Argentina y al clásico del sábado 23 de agosto, en el Gigante, por la 6ª fecha del Clausura. El entrenador tiene tan definida cuáles son las prioridades que adelantó que en Florencio Varela jugará con suplentes.

Se repite la historia con Atlético Tucumán

El cruce del miércoles con Atlético Tucumán es de singular importancia para uno de los desafíos que la Lepra mantiene en pie en la temporada. Como lo fue en 2018 el encuentro contra el mismo rival y también por los octavos de final de la Copa Argentina.

Newell’s necesitaba en ese momento tener un mayor protagonismo. Le costaba encontrar una regularidad y esta competencia nacional era una oportunidad propicia para el plantel que entonces conducía Omar De Felippe, eliminado ese mismo año por Atlético Paranaense en la primera ronda de la Copa Sudamericana.

En 2018, la misma distancia pero a la inversa

Los hinchas de Newell’s que decidieron acompañar al conjunto rojinegro debieron recorrer los 320 kilómetros que separan Rosario con la cancha de Temperley, sede de los octavos de final, que se jugó el 8 de septiembre de 2018. Los seguidores de Temperley, más de 1.200 kilómetros. Casi la misma distancia, pero a la inversa, que deberán hacer los que se trasladen por ruta mañana hasta el estadio Padre Martearena de Salta.

Newell’s, que eliminó previamente a Deportivo Rincón por 2 a 0, con tantos de Joaquín Torres y Alexis Rodríguez, y a Defensores Unidos, con los goles de Luis Leal, Mariano Bíttolo y Héctor Fértoli, debió recurrir a los penales para clasificar a los cuartos de final. En los 90’ no pudo aprovechar que el Decano se quedó desde la media hora del partido con uno menos por la expulsión de Mathías Abero.

El arquero Alan Aguerre, debutante ese día en Newell’s, agigantó su figura al contener el tiro del exNewell’s Ricardo Noir. La Lepra ganó por 5 a 3 con los acertados remates de Víctor Figueroa, Hernán Bernardello, Luis Leal, Héctor Fértoli y Facundo Callegari. En el Decano convirtieron dos que volverán a jugar este miércoles, el centrodelantero Luis Díaz y el volante Guillermo Acosta, en la actualidad suplente.

“Newell’s se regaló un tiempo de goce”, tituló al día siguiente Ovación. Lo que pasó después, la eliminación de la Copa a Central es otro historia.

Algo de esa misma satisfacción que sintió cuando eliminó a Atlético Tucumán es lo que necesitan ahora el equipo y sus hinchas. Es la misión a conseguir mañana.

Comenzó la venta de entradas

Los hinchas de Newell’s que piensan viajar a Salta se acercaron ayer hasta las boleterías del Coloso para adquirir las entradas. Fue el primer día en que se pudieron adquirir localidades para el compromiso contra Atlético Tucumán en el estadio Padre Martearena.

El expendio continuará hoy, de 9 a 15, en las boleterías de la puerta 6 del Marcelo Bielsa.

image - 2025-08-11T202508.095 Hinchas de Newell's llegaron hasta el Coloso para comprar las entradas para el partido por la Copa Argentina. Héctor Rio / La Capital

Este será el último día que se venderán localidades en la ciudad. Pero habrá otra posibilidad el mismo día del partido.

Es que mañana habrá entradas disponibles, de 13 a 17, en las boleterías del estadio Padre Martearena de Salta.

Los precios de las entradas son los siguientes: menores, 25 mil pesos; populares, 35 mil; y plateas, 50 mil

Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.