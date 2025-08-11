Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

El partido por los octavos de final se jugará este miércoles a las 19.30 en el estadio Martearena de Salta

Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newell's enfrentará al Atlético tucumano.

Newell's enfrentará a Atlético Tucumán en Salta este miercoles por los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Cristian Fabbiani se clasificó a esta instancia luego de dejar atrás a Defensa y Justicia. Antes había vencido a Kimberley de Mar del Plata.

Este lunes la organización de la Copa Argentina dio a conocer la terna arbitral que tendrá a su cargo el control del partido en la capital salteña.

Ariel Penel será el árbitro principal, mientras que Diego Bonfá y José Castelli serán los asistentes 1 y 2. Federico Benítez será el cuarto árbitro.

Con Penel como árbitro, Newell's jugó 14 partidos, de los cuales ganó seis, empató cinco y perdió tres.

image

El partido se jugará este miércoles a las 19.30 en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta.

Newell's vende entradas para los hinchas que quieran viajar a Salta en el Coloso. Este lunes los interesados pueden adquirirla en las boleterías de la puerta 6 hasta las 20, y el martes de 9 a 15 en el mismo sitio.

Los precios son los siguientes: menores, $25.000; populares, $35.000; plateas, $50.000. Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito).