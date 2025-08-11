La Capital | Ovación | Newell's

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

El partido por los octavos de final se jugará este miércoles a las 19.30 en el estadio Martearena de Salta

11 de agosto 2025 · 20:06hs
Ariel Penel será el árbitro en Salta

Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newell's enfrentará al Atlético tucumano.

Newell's enfrentará a Atlético Tucumán en Salta este miercoles por los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Cristian Fabbiani se clasificó a esta instancia luego de dejar atrás a Defensa y Justicia. Antes había vencido a Kimberley de Mar del Plata.

Este lunes la organización de la Copa Argentina dio a conocer la terna arbitral que tendrá a su cargo el control del partido en la capital salteña.

Ariel Penel será el árbitro principal, mientras que Diego Bonfá y José Castelli serán los asistentes 1 y 2. Federico Benítez será el cuarto árbitro.

Los antecedentes de Newell's con este árbitro

Con Penel como árbitro, Newell's jugó 14 partidos, de los cuales ganó seis, empató cinco y perdió tres.

image

El partido se jugará este miércoles a las 19.30 en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta.

Leer más: Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Newell's vende entradas para los hinchas que quieran viajar a Salta en el Coloso. Este lunes los interesados pueden adquirirla en las boleterías de la puerta 6 hasta las 20, y el martes de 9 a 15 en el mismo sitio.

Los precios son los siguientes: menores, $25.000; populares, $35.000; plateas, $50.000. Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito).

Newells y Central se mantienen en puestos de clasificación a los octavos del torneo Clausura.

Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura tras jugarse la cuarta fecha

Estadio Martearena. Newells tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por la Copa Argentina este miércoles en Salta

El Ogro Fabbiani manifestó que está “pagando” algo que no merece, y que asumió con el club “en una situación difícil”.

La pesada herencia que recibió Cristian Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

