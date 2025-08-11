Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Ovación
La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
La Ciudad
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
Policiales
Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
POLICIAL
Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
El Mundo
Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
Información General
Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
La Ciudad
Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
Policiales
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
La Ciudad
Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
Información General
Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
POLICIALES
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
Información General
Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General
Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
La Región
"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers
El Mundo
Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
Información General
La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Negocios
El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
POLICIALES
Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
Zoom
Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal