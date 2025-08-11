La Capital | Ovación | Mateo Silvetti

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

El delantero Rojinegro, que ya fue vendido, estará a disposición del Ogro Cristian Fabbiani, aunque su futuro todavía es una incógnita

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

11 de agosto 2025 · 12:49hs
Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

Marcelo Bustamante

Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

La vida futbolística del delantero de Newell's Mateo Silvetti sigue estando en veremos. El delantero, quien sufrió la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, ya recibió el alta médica por parte del cuerpo médico y su futuro comienza a definirse por dos caminos claros: continuar hasta diciembre en la Lepra o partir a otro club.

Toto fue un jugador muy importante desde su desembarco en primera, tanto es así que sus destacados rendimientos hicieron que a mediados del semestre pasado un grupo empresario, del cual no se conoce oficialmente el nombre, lo adquiera en un monto cercano a los 5 millones de dólares para colocarlo, como idea prioritaria, en el fútbol europeo.

El mediapunta sufrió un pisotón en el encuentro ante Huracán de la penúltima fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, que derivó en la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, fue inmediatamente intervenido quirúrgicamente y enseguida comenzó la recuperación para volver a las canchas.

>>Leer más: Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Silvetti recibió el alta médica por parte de los médicos del plantel, pero hasta el momento no realizó trabajos futbolísticos, algo que frena la pronta convocatoria, más allá de la necesidad tanto de Cristian Fabbiani como de la dirigencia de Newell's para que regrese cuanto antes a ser una alternativa, sobre todo por la traba que hay con la llegada del colombiano Luis Ángel Díaz al Parque de la Independencia.

Según marcan fuentes cercanas a la dirigencia Rojinegra, contractualmente había una fecha límite para que el futbolista pueda irse. Pasada esa fecha, el jugador debía quedarse en la institución Rojinegra hasta diciembre. La idea de Silvetti era emigrar y desde el círculo íntimo marcan que opciones hay para que emigre ahora. Final abierto.

>>Leer más: ¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

Newell's vuelve a los entrenamientos

Tras el encuentro amistoso que el plantel de Newell's disputó el sábado contra Argentino de Las Parejas en Bella Vista, tuvo descanso el domingo y este lunes regresó a las prácticas con miras al choque con Atlético Tucumán por Copa Argentina del próximo miércoles a las 19,30.

>>Leer más: Historias en juego: a corazón abierto, Bricco dijo "no vi la luz" y relató vivencias en su profesión

Más allá que no se confirmó oficialmente, la idea del cuerpo técnico es entrenar el martes en horario matutino, almorzar en el complejo Jorge Bernardo Griffa, un pequeño descanso y, en horas de la tarde, viajar rumbo a Salta en vuelo chárter para esperar el choque de octavos de final de la Copa Argentina ante el Decano.

El colombiano Luis Ángel Díaz suma minutos en Envigado

Mientras aguarda la salida de un extranjero que libere cupo y le de chances de llegar a Newell’s, el extremo Luis Ángel Díaz sigue sumando minutos en la Liga colombiana. El delantero, arrancó desde el banco se suplentes en el empate entre Envigado y Junior de Barranquilla, pero ingresó a los 11 minutos de la segunda etapa. El encuentro terminó uno a uno, y Díaz no pudo convertir.

