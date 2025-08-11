La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Aunque el actual entrenador fue ratificado, comienza a hablarse de sucesión y hay un nombre que gana por escándalo.

11 de agosto 2025 · 16:12hs
Juan Pablo Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que dirigía a Newell's. Hoy lo piden los hinchas de Gremio.

Está terminando la primera rueda del Brasileirao, el campeonato de la primera división en Brasil, y el poderoso Flamengo manda con autoridad en la tabla de posiciones, con tres puntos de ventaja sobre Cruzeiro y con un partido menos. Pero hay un grande de capa caída donde un ex-Newell's suena como candidato a DT.

Como casi siempre, el Brasileirao ofrece este año algunas sorpresas. Una de ellas es la muy buena campaña que está realizando Mirasol, un equipo recién ascendido que marcha sexto en la clasificación y que pelea la posibilidad de clasificarse a alguna copa.

También llama la atención los flojos desempeños de Fluminene, Atlético Mineiro e Internacional, tres equipos fuertes que están de la mitad de tabla para abajo. Y ni hablar de Corinthians y Santos, que están más cerca de los puestos de descenso que de pelear por algo importante.

El Gremio viene muy mal

Pero el caso más notorio es el de Gremio, que Ocupa el lugar número 15. El poderoso club de Porto Alegre viene de perder como local ante el Spor Recibe, que está último, y en la capital de Río Grande do Sul ya se empieza a hablar del posible despido del entrenador, Mano Menezes.

Leer más: Giovani Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre la posibilidad de volver

Con apenas cinco victorias y cinco empates en 18 partidos, Gremio acumula ocho derrotas y tiene solo dos puntos más que el último equipo que se estaría yendo al descenso. De sus últimos partidos, Gremio perdió tres, ganó uno y empató el otro.

La pobre campaña del clásico rival de Internacional mantiene en guardia a sus hinchas, que ya empezaron a expresarse en redes contra el técnico Mano Menezes. Y también a hablar de un posible sucesor, en caso de que la campaña no repunte.

Y en ese casillero, un nombre sobresale por escándalo: el entrenador preferido por la torcida es Juan Pablo Vojvoda, quien actualmente está sin trabajo.

Vojvoda en Fortaleza

Vojvoda se hizo muy conocido en Brasil después de dirigir a Fortaleza durante más de cuatro temporadas, en las que peleó títulos en el Brasileirao y jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En esta última fue subcampeón en 2023 al perder por penales la final contra Liga de Quito.

Leer más: Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

En redes sociales, en programas deportivos y en la calle, los torcedores de Gremio se expresan mayoritariamente por la contratación de Vojvoda, aunque el presidente del club dijo que por ahora el entrenador es Menezes y que la institución le extiende su confianza.

El próximo domingo, Gremio será visitante por el Brasileirao ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Antes de la llegada de Menezes el equipo estuvo a cargo de otro argentino: Gustavo Quinteros.

