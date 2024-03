Tras capacitarse en el exterior, abrió un laboratorio de café único en Rosario

“En Londres trabajé en una cafetería que se llama Prufrock que es muy reconocida en el sector, mientras me capacitaba con la SCA. Terminé estudiando en Madrid y en Barista Huzzle me eligieron para formarme como couch y poder representar la marca en todo el mundo. Después me mudé a Dinamarca porque La Cabra Coffee, uno de los mejores tostadores que existen, me ofreció trabajo en el área de control y calidad de granos. Todo esto hasta que tuve una hija, decidí volver a Rosario y armar mi propio proyecto”, contó Parera Déniz en diálogo con el suplemento Negocios.