Mercado Argentino de Valores crece 85% y atrae a pymes en busca de crédito

En esta entrevista, Alberto Curado, presidente del Mercado Argentino de Valores, detalla cómo lograron este crecimiento exponencial. Aporta los datos de los sectores que más demanda tuvieron y también algunos casos curiosos.

La búsqueda de financiamiento para las empresas e industrias argentinas es uno de los temas clave del momento. Con una economía de márgenes ajustados en rentabilidad para muchos sectores, lo cierto es que quienes integran las pymes se capacitan cada vez más en educación financiera para conocer las herramientas existentes y, por ejemplo, poder buscar crédito en el mercado de capitales.

La tendencia es creciente, y los números del Mercado Argentino de Valores (MAV) son contundentes : el volumen total negociado en pesos en el 2025 fue un 85% mayor al del 2024, alcanzando los $22 billones . Y en moneda extranjera, el crecimiento fue del 35% con un volumen de u$s17.418 millones. En esta entrevista con Negocios de La Capital , Alberto Curado, presidente del MAV desde el 2020, detalla los sectores productivos que más requieren financiamiento en el país, cuenta algunos casos peculiares y desarrolla los desafíos que vienen por delante para el año que comenzó.

En lo que respecta a los sectores que más se financiaron en este mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 23% corresponde a las aseguradoras y servicios financieros, donde están los bancos e incluso las billeteras virtuales. Detrás, con el 21% está la minería y energía y luego con el 15% la industria manufacturera. “En el 2024 y el 2025 la minería y energía se desarrolló terriblemente. Tenés petróleo, gas, energía eólica, litio, se abrió mucho el abanico y las pymes de esos sectores demandan financiamiento”, describe Alberto al tiempo que explica por qué creció tanto el volumen de operaciones: “Son varios los factores, primero la gente dejó de tenerle miedo al mercado de capitales. Segundo, las reglas son homogéneas y parejas para todos los actores. Hay igualdad de condiciones, hay federalización, va creciendo la educación financiera y hay necesidad de financiamiento”.

Quienes buscan participar del mercado de capitales lo hacen a través de la red de 280 agentes que tiene el MAV en todo el país . La operatoria es simple, el empresario se pone en contacto con el agente y a partir de allí comienza el proceso para comenzar a operar, con las evaluaciones pertinentes. Uno de los temas centrales que debe saber todo dueño de una pyme es que para financiarse en el mercado debe estar ordenada puertas adentro , fundamentalmente en sus finanzas. En ese punto, el presidente del MAV explica que hacen un trabajo constante viajando por todo el país para acercar mayor educación financiera a las pymes . “Nosotros vemos que las pymes se están ordenando y entendieron que el mercado puede ser un gran aliado. Y queremos, por ejemplo, que una pyme del norte del país tenga el mismo acceso al crédito que una del centro de Rosario ”, define.

La lista de otros rubros que también tuvieron buena demanda en el 2025 continúa con el comercio minorista, que representó un 9%, el comercio mayorista un 7%, la agricultura un 5%, el sector de información y comunicaciones un 4%, los servicios profesionales un 4% y la construcción un 3%. En lo que respecta a los datos por ciudades y provincias, la demanda está claramente ubicada en CABA, con un volumen de más de $15 billones, luego la provincia de Santa Fe con $1.3 billones y Córdoba con algo más de $1 billón.

Mano a mano, en el territorio

Una de las estrategias del MAV, que está alineada con la Bolsa, es viajar por el país acercando las herramientas de la entidad. Alberto detalla que para los empresarios pymes del interior productivo es clave ese contacto directo: “Lo primero que te piden cuando estás con ellos, más allá del financiamiento, es que les des reglas claras. Necesitan saber que la tasa que van a pagar va a estar acorde con la tasa del mercado y que los costos que van a tener son los establecidos y que no habrá cosas raras”. Al ser un mercado institucionalizado de trayectoria, fundado en 1927 como la primera sociedad anónima del país que crea un Mercado de Valores, eso les garantiza seriedad y transparencia.

82076010 Las oficinas del Grupo MAV están en el edificio Torre de la Bolsa, ocupan dos pisos, el quinto y parte del octavo. Ya piensan en extenderse. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A la hora de contar casos concretos, Alberto advierte que el conglomerado pyme del país es enorme, y son los agentes los que tienen el día a día, pero recuerda por ejemplo una vez que viajó al Chaco y tuvieron contacto con una pareja de emprendedores que tenía una empresa que hacía verdura hervida para vender congelada y necesitaban financiamiento. “Recuerdo la emoción que tenían porque estábamos ahí, visitándolos”, dice y suma un caso más con muy buenos resultados: “Hubo una pyme de integrantes de pueblos originarios que hacían miel orgánica. Lograron financiarse y vincularse con un exportador y su negocio creció exponencialmente”.

Un producto innovador

Un caso reciente, que fue noticia por lo novedoso, fue el financiamiento en el MAV de la película “El enigma de Franca Fermín” de las productoras argentinas Cabustra Arts y Blurr Stories. “Nos llamó un agente de Buenos Aires para que desarrollemos el modo de poder trabajar con el INCAA”, explica Alberto. Fueron estudiando las posibilidades ya que los productores necesitaban financiarse y, finalmente, lo hicieron a través de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste Badlar. Fue justamente el INCAA el que compró el pagaré, “lo que hacen es analizar el proyecto y decidir si acompañan en el riesgo de la filmación de la película”, agrega Alberto. La operación fue por $258 M y sentó un precedente en el rubro, ya que “antes vos tenías un productor que no tenía posibilidad de llegar a esa inversión y ahora lo tiene, se encontró el virtuosismo de que se pueda financiar”, añade el presidente del MAV.

Por otra parte, fundamentalmente en el agro, esta herramienta conocida también como Pagaré Producto, está operando muy bien desde su lanzamiento en mayo del 2025. “Fue muy importante para el MAV y fue la Bolsa la que nos ayudó a desarrollarlo. Es innovador porque vos antes pagabas una tasa sólo en pesos o dólares, pero hoy podés utilizar esta herramienta para responder con el valor de tu propio producto”, detalla. Por ejemplo, un productor de soja utiliza el Pagaré Producto para un volumen determinado de la oleaginosa y al momento de vencer el compromiso el pago será por lo acordado ajustado por el Precio de Pizarra de la Cámara Arbitral de Cereales. Así, el riesgo se concentra en la propia operación real de la pyme.

82075993 Alberto está convencido que la educación financiera es fundamental para hacer crecer el conglomerado pyme del país. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los desafíos 2026 para el mercado de capitales

Para el presidente del MAV, el camino hacia adelante es claro. Lo divide en dos partes, por un lado, a nivel local continuar participando de proyectos públicos y privados, como el que acaban de lanzar este jueves en la Bolsa con el Ministerio de la Producción de Santa Fe. Y a nivel nacional “más allá de seguir incrementando el volumen de operaciones, el objetivo es avanzar en la educación financiera para que el 100% de la población económicamente activa entienda que el mercado de capitales está cerca, que es un aliado y tiene reglas transparentes. Este mercado se nutre del desarrollo de las economías y trabajamos día a día para eso”, dice Alberto y confiesa: “Yo, el día que me vaya, quiero sentir que he hecho un aporte a la educación financiera de quienes dirigen las pymes, tanto a lo largo como a lo ancho del país”.

Una bonificación exclusiva para pymes santafesinas

Por otra parte, este jueves se presentó un acuerdo entre el Gobierno de Santa Fe, el MAV, la Bolsa, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Santa Fe, para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento para capital de trabajo con bonificación de tasa a través del mercado de capitales. En esta primera etapa, se contemplan hasta $1.000 millones para bonificar tasas en operaciones bursátiles, facilitando el acceso a liquidez para que las pymes tengan mayor competitividad.

El esquema prevé la bonificación de hasta 10 puntos porcentuales anuales sobre la tasa efectiva de descuento que surja de la operatoria bursátil en el MAV, estableciendo un piso del 15% como tasa mínima aplicable al beneficiario. Las pymes radicadas o con explotación productiva en Santa Fe podrán acceder al beneficio mediante la negociación de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles Electrónicos y facturas de crédito electrónicas, con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas a través de entidades financieras participantes en su carácter de Agentes de Liquidación y Compensación.

20260226_093228-1-1024x577 La presentación del acuerdo el pasado jueves en el Salón Mercurio de la Bolsa. Foto gentileza BCR

Un dato más: el monto total dispuesto por la Provincia asciende a $1.000 millones, cada empresa podrá negociar hasta $180 millones en instrumentos bursátiles bajo este esquema. Para acceder, las empresas deberán contar con Certificado MiPyME vigente, cumplimiento fiscal provincial, análisis crediticio correspondiente y certificado de elegibilidad emitido por la autoridad provincial competente.