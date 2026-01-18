Leandro Lopérgolo: "Seguiremos dando herramientas para la instalación de industrias en Rosario"

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario da un panorama de las empresas e industrias locales. Las perspectivas y planes para el 2026.

El dato que le da una mirada positiva hacia el 2026 al secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario nació en el puerto. Leandro Lopérgolo le cuenta a Negocios de La Capital que, hablando con la gente de Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), le comentaron sorprendidos que de los barcos que llegan a la ciudad descargan mucha maquinaria para la industria. En un contexto donde puntualmente ese sector la está peleando, es cierto que la llegada de nueva maquinaria es un dato positivo. Porque evidencia que la mirada es a largo plazo.

Negocios entrevistó a Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, para conocer de primera mano los planes 2026 para mejorar el desarrollo productivo de esta ciudad que ya es reconocida por su fuerza privada . “Lo primero para decir es que antes no se les daba un lugar a las industrias y eso cambió radicalmente en esta gestión, fundamentalmente a través de un ordenamiento y de políticas públicas que desde la Municipalidad buscan facilitar la labor de quien invierte en la ciudad, de quien genera empleo genuino. Un claro ejemplo en materia de ordenamiento es la ordenanza 10.139 que otorga beneficios concretos incentivando la instalación de industrias en Rosario”, señala Lopérgolo.

Uno de los beneficios de la ordenanza fue la reducción de hasta el 50% del Derecho de Registro e Inspección (DREI) en los primeros cinco años de la instalación de la empresa en suelo rosarino. Añade el funcionario que “eso generó que en los últimos tres años se sumen más de 520 mil metros cuadrados de industrias divididas en 134 establecimientos nuevos” . Así, sus datos indican que en la ciudad se alcanzaron los 3.300 establecimientos industriales : “Es un muy buen número en materia productiva, nuestra labor principal como funcionarios es facilitar que eso ocurra”, añade.

Este trabajo tuvo que ver con incentivar a las empresas rosarinas a quedarse en los terrenos locales, porque hay mucha oferta en los alrededores. En lo que respecta a parques industriales se está trabajando para que comience la obra del parque privado en manos de Rosental Inversiones, Ivanar, Fundar y Rossetti Safici. Estará junto a Ciudad Industria de Funes, son unas 107 hectáreas donde pueden instalarse 418 pymes . Se espera que las obras comiencen este año, porque este desarrollo sumará nuevas inversiones en Rosario. Tiene una ubicación estratégica para todo tipo de empresas por su logística y contará además con la posibilidad de utilizar los servicios del parque vecino, como el shopping “tipo industrial” que se proyecta en el frente.

81392389 Lopérgolo detalló que en obra pública en Rosario y Santa Fe se registran buenos niveles de actividad para las constructoras.

La situación de las pymes

El conglomerado de pequeñas y medianas empresas es clave en Rosario porque es una gran parte de su corazón productivo. Lopérgolo detalla que visitan cuatro empresas de este tipo por semana para estar atentos a sus demandas. “El 70% es escuchar, el 30% hablar”, advierte. Los pedidos que hacen los privados al sector público tienen que ver con la necesidad de conseguir líneas de inversión productiva y de capital de trabajo. Añade el funcionario que “muchas veces hay otras necesidades que son previas a la inversión, como por ejemplo profesionalizar los procesos productivos para que ese desembolso tenga un proceso virtuoso. A veces con pequeñas reformas se profesionalizan procesos porque muchas veces son empresas familiares muy pequeñas”.

En lo que respecta al financiamiento, el Banco Municipal es “nuestro aliado estratégico, porque debemos tener en cuenta que es el único banco público que hay en la provincia de Santa Fe. Hay líneas específicas como por ejemplo la de gastronomía y hotelería con tasas que estuvieron durante todo el año al 27% a 36 meses. Después tuvimos también una línea específica para inversión productiva con 20 puntos de bonificación de tasa, se tomaba la tasa mayorista”.

Otro pedido recurrente de las empresas familiares es la necesidad de contar con personal capacitado. Es por eso que, en la Secretaría, tienen una base de datos muy amplia para matchear la necesidad del empresario con la demanda de empleo. “Nosotros detectamos esas necesidades y en base a una búsqueda muy específica se le presentan los candidatos a la empresa. Una vez que eligen a la persona se puede aplicar un programa que trabajamos junto con la Provincia para generar durante seis meses pasantías”.

80173935 Este año se sumaron unos 150 emprendedores al rubro gastronómico. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El tema del empleo registrado es clave en esta gestión y miran con atención los indicadores nacionales que se están publicando. “Todavía no tenemos los números finales del 2025 completo, pero seguimos atentos. La media está entre un 6% y un 7%, si eso aumenta a dos dígitos genera preocupación”, anticipa.

Industria por industria, la situación de los sectores

En el rubro de la construcción privada, se sabe que está costando la venta de unidades nuevas o en construcción, por la suba de los costos, ya que aún no se acomodó la brecha entre el precio del metro cuadrado en obra y el final. Lopérgolo señala que según los indicadores con los que cuenta, las empresas que están trabajando en obra pública tanto municipal como provincial sí están firmes. También las industrias que están ligadas a ser proveedores del petróleo, gas y minería, en este sentido el funcionario agregó que la Provincia generó la mesa de ese sector para articular y facilitar la participación de las empresas locales como proveedores de toda la cadena de valor de Vaca Muerta, “hay unas 500 empresas y la gran mayoría son rosarinas”, especifica.

Por la fenomenal importación china, un sector complicado y que tiene muchos jugadores en Rosario es el textil. Para motivar las ventas de productos locales, Lopérgolo detalla que armaron los outlets que se realizan dos veces al año y les permiten a los textiles tener una ventana de ventas interesante. “En la última edición participaron 40 fábricas, 33 de indumentaria y 7 de calzados. Las ventas totales en esos outlets fueron de $4000 millones con una concurrencia de 200 mil personas. Lo que buscamos no es sólo la venta, sino la visibilidad de la marca, porque sabemos que vendiendo sólo cinco días no vas a salvar a la industria, pero sí le das visibilidad y se generan nuevos clientes”, especifica y añade: “Igualmente todo suma, porque una empresa chica puede llegar a vender $30 millones en esa feria y una grande superar los $140 millones”.

81045336 Los outlets se hacen dos veces al año, en marzo y en agosto. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Otro dato: tras esos outlets, y a partir de la situación nacional del sector, los locales armaron su propia Cámara de la Indumentaria de Santa Fe -bajo el paraguas de CAME- para coordinar estrategias y poder competir con los chinos de manera más justa. “Se pusieron de acuerdo porque entienden que los beneficios se pueden sacar mejor cuando están todos juntos, los problemas en ese rubro son comunes”, añade.

Otro segmento que menciona el funcionario es la metalmecánica, que fue muy golpeada este año, pero da un aliciente. Cuenta que se retomaron en noviembre y diciembre algunas inversiones que habían sido frenadas en su momento: “Sobre todo el rubro agroindustrial metalmecánico. Se están viendo algunas inversiones para reformas, ampliaciones en la planta”.

Rosario, nuevamente en el eje de los eventos

Un dato positivo que remarca el secretario de Desarrollo Económico es la vuelta de los eventos corporativos y deportivos a la ciudad. La agenda 2026 viene cargada, en el caso del agro, por ejemplo, la vuelta de Aapresid fue vista con muy buenos ojos, también la movida de Expoagro y Agroactiva, que si bien no se hacen en la ciudad traen a muchos productores que necesitan alojamiento cercano. Por otra parte, están los juegos Odesur, se volverá a hacer el Business Forum, hay además una nutrida agenda de espectáculos, más muchos congresos profesionales, donde se destacan los congresos de medicina.

Con un consumo retraído, lo cierto es que traer flujo de gente a Rosario genera que algunos rubros tengan derrame. Un segmento que Lopérgolo ve con crecimiento es el gastronómico, donde hay mucho movimiento con nuevas aperturas en distintos polos de la ciudad: “El número que tenemos es que el año pasado hubo 150 gastronómicos nuevos. Y lo que vemos es que está aumentando el nivel de lo que se ofrece, estamos teniendo una gastronomía interesante” y se entusiasma con una posibilidad de ser una vidriera global: “Creo que hay algunos sitios puntuales que podrían competir por una estrella Michelin”.

Las metas 2026

En este año que acaba de empezar, los empresarios ponderan las reglas claras en la economía nacional que les permite pensar en planes de negocios a mediano plazo. Saben que este país tiene fluctuaciones, pero hoy en el sector se entusiasman con tener estabilidad. Desde el lado de lo público, con este panorama, Lopérgolo se propone “seguir buscando herramientas para facilitar la instalación de industrias, de empresas privadas que vengan a invertir y a generar empleo, tenemos que acompañar ese proceso”. Si bien aún no puede adelantar detalles, lo cierto es que habrá noticias en los primeros meses del año con nuevas marcas nacionales e internacionales que elijan a Rosario para instalarse.