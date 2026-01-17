La Capital | La Región | turismo

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

En la provincia se generaron $ 50.800 millones por turismo durante la primera parte de enero. La ocupación hotelera promedio fue del 68 %

17 de enero 2026 · 06:55hs
Recitales

Recitales, festivales y otros acontecimientos de la provincia fucionaron como imanes para el turismo receptivo.

Durante la primera quincena de enero, el turismo generó 50.819 millones de pesos en la provincia de Santa Fe, con la llegada de más de 100.700 visitantes a las zonas ribereñas, ciudades y fiestas populares santafesinas, de acuerdo a losdatos suministrados por el Observatorio Turístico Provincial.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó que los turistas “elijan a Rosario, a Santa Fe y que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, que reflejan la identidad santafesina, es un orgullo pero también es el resultado del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos para mejorar la seguridad en las grandes ciudades, y para potenciar esa Santa Fe turística que durante años estuvo postergada”.

“Estamos apostando fuerte a mejorar la infraestructura vial y generar conexiones potenciando nuestros aeropuertos internacionales”, precisó el ministro, al tiempo que detalló que “la remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario y la suma de destinos y frecuencias, potencian la llegada de extranjeros a nuestra provincia”.

Informe sobre turismo

El informe detalla que la ocupación hotelera promedio fue del 68 % en todo el territorio, y del 82,5 % en los complejos y cabañas de los ríos Paraná, Carcarañá y Lagunas, que registraron un pico del 89 % entre el 9 y 11 de enero. Estos números reflejan una tendencia sostenida desde fines de 2025, cuando trabajaron a tope de su capacidad.

Además, los turistas destinaron más de 4.050 millones para alojamiento y más de 26 mil millones de pesos en recreación. En tanto, el impacto económico de los visitantes no pernoctantes fue de más de $20 mil millones.

En conjunto  

Los datos demuestran el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para sostener y potenciar la actividad turística en la provincia de Santa Fe, con eventos que fortalecen la identidad cultural de las localidades santafesinas y dinamizan las economías locales.

Fiestas populares: turismo de cercanía   

En el marco de la estrategia diseñada por el gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Turismo, para promocionar el turismo de cercanía, las fiestas populares y eventos culturales se consolidaron durante enero convocando a más de 250 mil personas, tanto santafesinos como turistas, transformando a la provincia de Santa Fe en un destino atractivo para los visitantes.

El Tercer Festival del Jaaukanigás, que se realizó en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, contó con la asistencia de más de 55.000 personas, lo que significo un crecimiento del 10 % respecto del 2025; dinamizando la economía local a través del comercio, la gastronomía y el alojamiento; y el 25 Festival Provincial Nuestro Canto en Moussy-Avellaneda, de 11.000.

El 40º Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo contó con una asistencia de casi 30.000 personas, que congregaron a la localidad como un epicentro de la música popular y un referente para los amantes del folklore y las tradiciones locales.

En tanto, a la Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro asistieron 6.000 personas, al 130 Aniversario Fundacional de Pueblo Esther, 10.000; al 14º Festival Internacional El Latinoamericano en Correa, 6.000, y la XVIII Fiesta Provincial de la Carne en Nelson a más de 4.500.

Además, contaron con gran afluencia de público la 16 Gran Noche de Reyes en Totoras, con la presencia estelar de Luciano Pereyra; el 14 Torneo de Vóley Playero “24 Hs Sauce” en San Jerónimo del Sauce; el 13 Festival de las Noches Verdes en Theobald; la Fiesta Regional de la Arena Blanca de Malabrigo; la 53º Edición Finalísima del Chamamé en Gobernador Crespo; y la fiesta del Verano en la Costa, en Cayastá; entre otras.

