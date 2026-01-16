Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Los procedimientos fue ordenados por fiscales provinciales y cumplidos por agentes de la Policía Federal. "Le sacamos 65 millones de pesos al narcotráfico", señaló Federico Angelini

Once personas fueron detenidas en las últimas horas tras 29 allanamientos realizados en barrio Las Flores , en la zona sur de Rosario, sobre personas y puntos de ventas de drogas vinculados a la banda de Los Monos . Los procedimientos fueron ordenados por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General y realizados por agentes de la Policía Federal.

Los procedimientos se llevaron adelante en Malvón entre Guardia Morada y Pje. 521, Malvón al 1700, León al 1000, pasaje Petunia al 1900, España al 7000, Lirio al 1700, Lirio al 1900, Rosa Silvestre al 2100, Rosa Silvestre y bulevar Oroño, Pasaje 521 al 6900, Pje. Cala, al 7100, Heliotropo al 2000, Hortensia y Estrella Federada, Jazmín entre Hortensia y Estrella Federada, Flor de Nácar al 6900, y España y Heliotropo; todos de la ciudad de Rosario.

Como resultado de los allanamientos se secuestró dinero en efectivo, droga fraccionada para la venta y material de interés para la investigación. Fuentes oficiales indicaron que 9 personas fueron detenidas y serán llevadas a audiencia imputativa con fecha y horario a confirmar en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Federico Angelini, señaló que los allanamientos surgieron “a partir de una investigación que se inició en diciembre la Policía Federal Argentina junto con pesquisas que ya tenía en curso el Ministerio Público de la Acusación. Fue a partir de distintos hechos de violencia lesiva que se dieron en esa zona y se empezó a trabajar fuertemente”.

allanamientos barrio La Flores01

“En poco tiempo se pudieron realizar estos allanamientos con 11 personas detenidas, más de tres kilos de estupefacientes secuestrados, y armas de fuego. Lo más importantes es que, con todo lo secuestrado, se le quitó al narcotráfico más de 65 millones de pesos. Fue muy importante la investigación que hizo la Policía Federal que no solo fue hacia los últimos eslabones como eran los puestos de venta, sino que fue a los puntos de distribución de esa droga, que están vinculados con la banda de Los Monos”, subrayó el funcionario nacional en declaraciones a Canal 3.

En ese sentido, Angelini precisó que todas las 11 personas detenidas "son de interés para las investigaciones del MPA. Además en los allanamientos donde no se encontraron, se hallaron municiones. Donde no había armas, había droga. Es decir, todas las personas detenidas están vinculadas a actividades delictivas que tanto daño le han hecho a Rosario en tanto tiempo. Durante años, enero era un mes en el que la Justicia no actuaba, había licencia para la violencia lesiva. Hoy, a 15 de enero, tenemos más de 130 allanamientos en Rosario. Eso es un mensaje directo a las organizaciones criminales: cuando actuamos en forma coordinada, las bandas no tienen margen de acción que tenían años anteriores".