Newell's jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado antes del inicio de la Liga

El encuentro duró 90 minutos, pero hubo muchas modificaciones en Newell's. La Lepra igualó 1 a 1 con Real Pilar en el Coloso

17 de enero 2026 · 12:51hs
Martín Luciano anotó el gol de Newells en el 1 a 1 ante Real Pilar en el Coloso.

A diferencia de otras pretemporadas, donde en la previa del comienzo del torneo había entre tres y cuatro partidos de preparación, la dupla técnica leprosa Orsi-Gómez decidió que, oficialmente, Newell's dispute un solo encuentro y se desarrolló este sábado frente a Real Pilar.

El cotejo se disputó en el Coloso del Parque, a puertas cerradas, y se desarrolló con un solo partido de 90 minutos que fue dividido en modificaciones cada media hora para darle juego y ritmo a todos los futbolistas del plantel rojinegro.

El primer once que paró la dupla Orsi-Gomez alineó con Gabriel Arias en el arco, una línea de fondo con Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goytea y Martín Luciano; en la mitad de cancha se pararon Valentino Acuña, David Sotelo y Jerónimo Gómez Mattar, y arriba completaron Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera.

Mientras que la visita alineó con: Martin Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi, David Achucarro, Enzo Franco; Dylan Vergara, Mathias Crocco, Matías Rojas, Dani González; Jonathan Morán y Marcos Riquelme. Para Real Pilar abrió el marcador Riquelme, a los 25 minutos, pero un minuto después, Luciano empató para el rojinegro, resultado que terminaría siendo el definitivo.

Michael Hoyos.

Buen partido de Guch y Acuña

A raíz de que el encuentro fue a puertas cerradas, Ovación pudo averiguar con respecto al desarrollo que hubo un buen funcionamiento de Guch y Acuña. Se pudieron observar algunos desarreglos defensivos, producto de la salida de la pretemporada y de ser el primer encuentro formal.

Promediando el encuentro comenzaron las modificaciones y allí, a los 30 minutos, Matías Cóccaro reemplazó a Sotelo en lo que sería la única modificación de la primera etapa. Para el complemento, la dupla volvió a meter mano en el equipo y cambió a los once futbolistas.

Como habitualmente pasa en este tipo de encuentros donde se divide un partido en varias ventanas de cambios, la formación se fue modificando paulatinamente. Allí alineó con Juan Espínola; Jherson Mosquera, Bruno Cabrera, Fabián Noguera y Jerónimo Russo; Franco García, Luca Regiardo, Marcelo Esponda y Walter Núñez; Matías Coccaro y Juan Ignacio Ramírez.

A los quince minutos de comenzada esta última ventana, Williams Barlasina y Franco Orozco reemplazaron a Espínola y Cóccaro. Ya en los minutos finales, Giovani Chiaverano y Valentino Torrente reemplazaron a Ramírez y Russo, pero el marcador no se modificó y terminó en una igualdad en uno.

No pudo estar presente Ian Glavinovich, que fue preservado por molestias físicas.

Matías Cóccaro.

La opinión de Favio Orsi

Tras el amistoso, Favio Orsi, que hace dupla en Newell's con Sergio Gómez, destacó: "Estamos trabajando, estamos a contrarreloj ya que va a empezar el torneo en seis días. Son estímulos que van dejando conclusiones y que nos va acercando para entender por donde está yendo el equipo, qué situaciones tenemos que mejorar y que tenemos que terminar de completar el plantel". Lo dijo al medio Pilar Político.

Ensayos de la reserva de Newell's ante Leones

El equipo de Lucas Bernardi busca la puesta a punto para el comienzo de la Copa Proyección y tuvo sus dos primeros amistosos de pretemporada ante el joven club Leones Fútbol Club de nuestra ciudad, presidido por Matías Messi, hermano de Lionel. Los encuentros se disputaron en el complejo Bella Vista y cada uno de ellos duró 60 minutos.

Los dos choques tuvieron resultados repartidos para los dirigidos por Bernardi. En uno de esos encuentros, la Lepra se fue victoriosa por 3 a 0, por los goles de Amadio en dos oportunidades y Villalba. En ese cotejo, los del Parque Independencia formaron con Sciarini (Casal); Viozzi, Baños, Velacoz, Calderone; Torres, Mutti, Villalba; Benedetto, Amadio y Montero.

En el otro choque de la mañana en el complejo Griffa fue derrota para los leprosos. Ese equipo alineó con Sciarini (Robledo); T. Viola, Saman, Boretto, Vella; Mereles, Ramón, Pereira; Podestá, Scarpeccio y Ríos. El local cayó dos a uno y el descuento lo hizo Scarpeccio.

