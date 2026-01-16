San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

En la barriada un presunto abuso de menores detonó las alarmas sobre la casa destruida. Los vecinos reclamaron pero no estaban conformes

Vecinos de barrio Las Quintas, de San Lorenzo tomaron en sus manos la acción ya usada por la provincia y la Justicia y luego de una serie de denuncias en las que, según expresaron, no se sintieron escuchados, derribaron a pico y pala un presunto búnker de venta de estupefacientes.

El conflicto viene desde hace unas semanas y se agravó tras un incidente ocurrido el lunes pasadl, cuando denunciaron que dos personas vinculadas a la vivienda habrían acosado a niñas y adolescentes de entre 12 y 15 años. “Los vecinos ya no soportaban más lo que pasaba” , relató uno de los habitantes, quien aseguró que el pedido principal fue la intervención policial para evitar nuevos episodios de violencia.

Fuentes policiales señalaron que el origen del conflicto estuvo directamente vinculado a estas denuncias de acoso y aclararon que no pudieron confirmar actividades relacionadas al narcomenudeo en la propiedad.

Según indicaron desde Fiscalía , el fiscal interviniente dispuso inicialmente que la familia que ocupaba la vivienda permaneciera en el domicilio mientras se evaluaban las actuaciones correspondientes. Sin embargo, horas más tarde los ocupantes decidieron retirarse de manera voluntaria, trasladando sus pertenencias en un flete.

Tras la desocupación de la vivienda y en un contexto de fuerte tensión, un grupo de vecinos derribó la construcción, que terminó completamente destruida. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o detenidas, ni si se iniciaron nuevas actuaciones judiciales a partir de lo ocurrido.

En tanto, la comunidad reiteró su pedido de mayor presencia policial y controles constantes para garantizar la seguridad, especialmente de los niños y adolescentes del barrio.