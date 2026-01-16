La Capital | Policiales | San Lorenzo

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

En la barriada un presunto abuso de menores detonó las alarmas sobre la casa destruida. Los vecinos reclamaron pero no estaban conformes

16 de enero 2026 · 13:28hs
Vecinos de San Lorenzo sospechaban que en el búnker se vendían drogas.

Vecinos de San Lorenzo sospechaban que en el búnker se vendían drogas.

Vecinos de barrio Las Quintas, de San Lorenzo tomaron en sus manos la acción ya usada por la provincia y la Justicia y luego de una serie de denuncias en las que, según expresaron, no se sintieron escuchados, derribaron a pico y pala un presunto búnker de venta de estupefacientes.

El conflicto viene desde hace unas semanas y se agravó tras un incidente ocurrido el lunes pasadl, cuando denunciaron que dos personas vinculadas a la vivienda habrían acosado a niñas y adolescentes de entre 12 y 15 años. “Los vecinos ya no soportaban más lo que pasaba”, relató uno de los habitantes, quien aseguró que el pedido principal fue la intervención policial para evitar nuevos episodios de violencia.

Fuentes policiales señalaron que el origen del conflicto estuvo directamente vinculado a estas denuncias de acoso y aclararon que no pudieron confirmar actividades relacionadas al narcomenudeo en la propiedad.

>> Leer más. San Lorenzo iluminó más cuadras en el barrio Las Quintas

Según indicaron desde Fiscalía , el fiscal interviniente dispuso inicialmente que la familia que ocupaba la vivienda permaneciera en el domicilio mientras se evaluaban las actuaciones correspondientes. Sin embargo, horas más tarde los ocupantes decidieron retirarse de manera voluntaria, trasladando sus pertenencias en un flete.

Tras la desocupación de la vivienda y en un contexto de fuerte tensión, un grupo de vecinos derribó la construcción, que terminó completamente destruida. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o detenidas, ni si se iniciaron nuevas actuaciones judiciales a partir de lo ocurrido.

En tanto, la comunidad reiteró su pedido de mayor presencia policial y controles constantes para garantizar la seguridad, especialmente de los niños y adolescentes del barrio.

Noticias relacionadas
Uno de los allanamientos realizados en barrio Las Flores. 

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Cayó por violencia infantil un hombre en El Mangrullo

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Los sospechosos en Quilmes son menores de edad y el animal era robado

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Diego A. quedó bajo custodia policial por el incendio en la costanera.

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Los procedimientos fue ordenados por fiscales provinciales y cumplidos por agentes de la Policía Federal. "Le sacamos 65 millones de pesos al narcotráfico", señaló Federico Angelini

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

Ovación
El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

Por Luis Castro
Ovación

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

Newells busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Newell's busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

La Ciudad
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste