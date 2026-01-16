San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

La Ciudad
Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
Policiales
Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales
Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Economía
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
Policiales
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
El Mundo
Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
Ovación
La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"
Ovación
El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025
Politica
La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
POLICIALES
Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
Economía
Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
La Ciudad
Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"
La Región
Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región
Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
Información General
Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General
La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Economía
La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
POLICIALES
Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste