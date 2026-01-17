La Capital | Policiales | Rosario

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

De los 104 puntos de venta inactivados, 61 estuvieron en Rosario. El dato refleja el peso de la ciudad en la estrategia contra el microtráfico

17 de enero 2026 · 18:37hs
La mayoría de los derribos de búnkers en Santa Fe se realizó en Rosario

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La mayoría de los derribos de búnkers en Santa Fe se realizó en Rosario

Rosario concentra 61 de los 104 derribos o clausuras de búnkers de venta de drogas realizados en la provincia de Santa Fe hasta este sábado, según cifras oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El número representa casi el 60% del total provincial y apuntala a la ciudad como el principal escenario de intervención de la política de persecución del microtráfico.

El dato se conoce en el marco de la reciente puesta en marcha de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, con sede en Rosario y competencia en todo el territorio santafesino, creada a dos años de la entrada en vigencia de la ley 14.239, que delegó en la Justicia provincial la investigación de la venta de drogas a baja escala.

El mapa de Santa Fe

El relevamiento de los 104 derribos e inactivaciones muestra una fuerte concentración en el sur santafesino y, particularmente, en el Gran Rosario. Detrás de Rosario aparecen:

  • Frontera: 10

  • San Lorenzo: 6

  • Puerto General San Martín: 5

  • Santa Fe: 4

  • Villa Gobernador Gálvez: 4

  • Venado Tuerto: 3

  • Pérez: 3

  • Fray Luis Beltrán: 2

  • Villa Constitución: 2

  • Cañada de Gómez: 2

  • Esperanza: 1

  • Capitán Bermúdez: 1

La magnitud de la diferencia vuelve a ubicar a Rosario como el territorio donde el microtráfico presenta mayor densidad, mayor conflictividad y más vínculos con hechos de violencia grave.

El criterio detrás de los derribos

Desde el MPA reiteraron que los derribos no responden a una lógica cuantitativa, sino estratégica. La persecución penal se concentra en puntos de venta asociados a homicidios, balaceras, extorsiones o disputas territoriales, y no en el consumidor ni en vendedores sin antecedentes de violencia.

>> Leer más: Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

En ese esquema, Rosario aparece como prioridad por ser la ciudad con mayor carga de investigaciones y con una relación directa entre narcomenudeo y violencias altamente lesivas, según explicaron las autoridades judiciales en distintas presentaciones públicas.

Impacto territorial y lectura política

Los derribos de búnkeres se convirtieron en una de las herramientas más visibles de la política de seguridad y persecución penal en Santa Fe. En Rosario, las intervenciones se desplegaron en barrios donde los puntos de venta funcionaban como centros de control territorial y generaban temor en los vecinos.

Desde el gobierno provincial sostienen que la concentración de acciones en Rosario responde a una decisión explícita de reducir la violencia urbana, en coordinación entre el Poder Ejecutivo, el MPA y la Justicia Federal en los casos de mayor escala.

Un escenario que sigue en movimiento

Las autoridades judiciales advierten que el derribo de un búnker no implica la desaparición automática del delito. El microtráfico tiende a reconfigurarse, con modalidades como el delivery o el desplazamiento de la venta hacia otras zonas. Por eso, el enfoque actual combina intervención territorial, análisis de redes y seguimiento de las organizaciones que operan detrás de los puntos de venta.

pullaro vranicich carbone

Con 61 derribos, Rosario vuelve a quedar en el centro del mapa provincial del microtráfico y de las políticas de seguridad que buscan contener su impacto más visible: la violencia armada.

