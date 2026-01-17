La Capital | Policiales | Narco

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Le dieron 16 años de prisión. Otros cuatro miembros de su banda recibieron distintas condenas, aunque todas son de ejecución condicional

17 de enero 2026 · 18:49hs
El jefe de la banda narco operaba desde la cárcel de Coronda.

El jefe de la banda narco operaba desde la cárcel de Coronda.

En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, la jueza Patricia Álvarez condenó a Matías Tuttolomondo (39) a la pena unificada de 16 años de prisión, y a otras cuatro personas de una banda narco a penas condicionales, por ser parte de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos y comercializar estupefacientes en Parque Casas, y con puntos de venta en barrios como Nuevo Alberdi.

El caso se resolvió por medio de un procedimiento de juicio abreviado presentado por el fiscal César Pierantoni y aceptado por la defensa. La fiscalía les atribuyó a tanto a los condenados como a menores de edad de formar parte de una organización que se dedicó a planificar y cometer extorsiones y amenazas coactivas, usar armas de fuego y comercializar estupefacientes, con sus operaciones desarrolladas en la zona norte de Rosario.

Tuttolomondo (39) estaba detenido en el pabellón 1 de la cárcel de Coronda. Junto a su pareja, Andrea Alarcón (31), gerenciaban el comercio de estupefacientes en los búnkeres de la organización, señaló la fiscalía.

Manejo narco desde la cárcel

Según pudo reconstruir el fiscal Pierantoni, Tuttolomondo era socio del cabecilla de la banda, Maximiliano “Boli” Blanca, quien también se encuentra preso y cumple otra condena como jefe de una asociación ilícita que, a mediados de 2023, operó en los rubros robos, estafas, usurpaciones y narcomenudeo.

>> Leer más: Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Tuttolomondo, junto a Boli Blanca, ambos presos, ordenaban y coordinaban la comercialización de estupefacientes en la modalidad microtráfico, disponiendo qué cantidad de droga, tanto cocaína como marihuana, debía entregarse a cada persona para que la venda. Asimismo, autorizaban la venta de estupefacientes en las zonas donde pueden operar.

El aporte de Alarcón es la recepción y distribución de droga y recibo de pagos. Además, se comunicaba con los convictos a través de un teléfono celular como así también se contacta y era la encargada de disponer de los bienes de Tuttolomondo, algo que quedó claro con la operación de compraventa inmobiliaria que realizó en calidad de vendedora de una casa por un monto de $10.000.000.

Tuttolomondo fue condenado a 5 años de prisión efectiva y una multa por los delitos de asociación ilícita y comercialización de drogas, y se le unificó una pena anterior de 11 años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 en 2022. La pena total será de 16 años de prisión efectiva.

>> Leer más: Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

A su entorno se les dictó prisión condicional por causas de microtráfico. Tanto Brenda Sofía Munaris como Rodrigo Alejandro Udi fueron penados con 3 años de prisión condicional y una multa y reglas de conducta por el plazo de 2 años por el delito de asociación ilícita. A su vez, tanto Luz Milena Icazatti como Andrea Soledad Alarcón fueron condenadas a 3 años de prisión de ejecución condicional.

