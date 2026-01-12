La Capital | Negocios | turismo

Más viajes al exterior y nuevas rutas aéreas impulsan al turismo rosarino

Líderes de las principales agencias de turismo hacen un panorama sobre el 2025 y lo que proyectan para este año. Las claves de un negocio que volvió a volar

María Laura Neffen

María Laura Neffen

12 de enero 2026 · 13:03hs
Los empresarios del turismo rosarinos apuestan a aprovechar los aéreos desde la ciudad

Foto gentileza

Los empresarios del turismo rosarinos apuestan a aprovechar los aéreos desde la ciudad, siempre y cuando tengan precios competitivos.

Rosario es una ciudad con grandes jugadores en el segmento del turismo. Hay minoristas y mayoristas que desde la ciudad operan para todo el país. Es un rubro fuerte que está viviendo un buen momento, después de haber superado aquellos duros tiempos de pandemia, hace ya seis años.

Hoy, con un dólar entre bandas, lo cierto es que registran subas en la demanda de los destinos internaciones tras una combinación de factores: la gente busca ahorrar para viajar, el dólar con poca fluctuación lo acompaña y la reapertura del aeropuerto de Rosario con nuevas rutas hace que la ciudad se posicione.

Negocios de La Capital dialogó con líderes de agencias claves en la región. Dieron su mirada los referentes de Free Way, Daminato, Auckland y Kamchatka, quienes coinciden en que el 2025 fue un buen año para el sector y que el crecimiento del turismo internacional seguirá firme en el 2026, a partir de la consolidación de las variables económicas.

“El 2025 fue un año interesante en nuestro sector. Tuvo mucho tráfico de pasajeros al exterior, donde los rosarinos tienen preferencia por destinos como República Dominicana, México y Brasil”, puntualiza Martín Ponce, gerente Comercial del mayorista Free Way. Al calcular las cifras de su sector, el ejecutivo especifica que del 2023 al 2024 el crecimiento fue del 56%, mientras que en este último año se consolidó en el 28%. “La demanda es sostenida”, define.

817fba9a-5df7-492b-9a30-bddb22ebec6e
Martín Ponce, gerente Comercial de Free Way.

Martín Ponce, gerente Comercial de Free Way.

Por su parte, Cristina Schifano, gerente de Ventas de Daminato Viajes y Cambios, señala que “estamos vendiendo muy bien, sobre todo destinos como el Caribe, porque las cadenas hoteleras han sacado promociones de un 30% a un 40%. Es una alternativa muy buena para las familias, con precios competitivos. Y también nos está ayudando muchísimo poder vender los charters a Maceió que empezaron a volar hace muy poco”.

Cambios en los tiempos de contratación

En el turismo internacional suele ser un uso y costumbre comprar los tickets aéreos con gran anticipación. De esa forma se consiguen mejores tarifas porque en la composición del precio juega la oferta y la demanda, cuanto más vendido está el vuelo, más caro es. Pero en Argentina, con un 2025 con elecciones en el medio, hubo quienes decidieron esperar hasta los últimos meses del año para tomar decisiones. Es que previo a octubre existía cierto temor de que el dólar no pudiera ser contenido y eso puso todo en pausa. Tras el triunfo del gobierno nacional en las legislativas y el dólar controlado, los rosarinos apostaron a hacer sus reservas.

Darío Testero, líder de la agencia Auckland, analiza que “lo que se notó este año es que los clientes contrataron los viajes bastante cerca de la fecha de partida, la decisión fue tomada a último momento porque la gente también esperó encontrar promociones. En nuestro caso, hubo muchas reservas para cruceros, con una tarifa en dólares y todo resuelto, los gastos inclusive, en un solo lugar”. Además, describió que la mayor demanda de aéreos en el caso de Auckland estuvo concentrada en los destinos: Florianópolis, Rio de Janeiro, Búzios, Punta Cana y Cancún.

Una característica bien rosarina es la de buscar el mejor precio. Lautaro Díaz, fundador de la agencia Kamchatka, explica que eso “es muy habitual en el rubro, el rosarino busca el precio más competitivo y también estamos viendo un retorno a la búsqueda de asesoramiento, la gente está volviendo a las agencias tras una época de muchas ofertas online”.

Ese es un punto clave para los jugadores del sector. Mientras hace unos años hubo un boom de la compra directa online, tras malas experiencias del cliente más una escasa respuesta ante conflictos fundamentalmente con los aéreos, las agencias retomaron un rol central. Darío Testero explica que los clientes muchas veces se encontraron con agencias no registradas y también se han expuesto casos recientes de estafas, porque un detalle no menor es que en muchos de esos casos el dinero se transfiere sin tener referencia de hacia dónde va.

80755035
Darío Testero, líder de Auckland.

Darío Testero, líder de Auckland.

Así, la informalidad en el rubro está, pero los clientes van tomando conciencia de los riesgos de los precios extremadamente bajos. Otro punto que suma Cristina Schifano es que no siempre las tarjetas de crédito de los pasajeros pueden hacer compras directas por volúmenes tan altos en dólares, eso también los vuelve a acercar a las agencias oficiales. En el caso de Daminato, ellos cuentan además con la unidad de cambio de divisas, lo cual les da un valor agregado en el servicio.

Las nuevas oportunidades que abre el aeropuerto

Todos los entrevistados por Negocios coinciden en que esta reapertura del aeropuerto rosarino es un signo muy favorable para el turismo en general. “Esto nos permite tener muy buenas proyecciones para el 2026, porque lo que se vienen son nuevas rutas aéreas, como el vuelo directo a Madrid a partir de octubre”, señala Martín Ponce. De hecho, cuenta que tienen muchas consultas por ese vuelo en particular, aunque aún no se concreten las ventas. Es que, como ya se dijo, el rosarino espera el mejor precio y ese aéreo aún no lo tiene.

El gerente Comercial de Free Way agrega que dentro de los destinos un poco más exóticos que están empezando a tener más demanda está Aruba, Jamaica, Curazao y Sint Maarten que, en caso de los rosarinos, acceden vía Panamá con los vuelos diarios de Copa Airlines. “Los destinos que más crecieron son los tres primeros”, especifica.

Otro país que siempre ha sido muy elegido es Cuba, pero en este momento, por cuestiones de geopolítica tras lo sucedido en Venezuela el pasado fin de semana, hoy muchos pasajeros prefieren esperar para ir a La Habana e incluso a los Cayos. “Para mí es de los destinos más importantes del Caribe, la gente va y no tengo reclamos, aunque puede haber en algún momento algún desabastecimiento en la gastronomía. Pero quizás el mayor problema que hay es la falta de conectividad porque hay muy pocos vuelos”, agrega Ponce.

81141804
Lautaro Díaz, dueño de Kamchatka.

Lautaro Díaz, dueño de Kamchatka.

Cada agencia se diversifica para seguir creciendo

A la hora de hablar de negocios, cada agencia de turismo busca tener un valor agregado y encontrar el modo de seguir creciendo. En el caso de Kamchatka, la oportunidad viene de la mano de la expansión a través de franquicias. Lautaro Díaz contó a Negocios que para el 2026 tienen proyectadas tres aperturas: “vamos a estar en Cruz del Alta, provincia de Córdoba, en Salta y en Funes, la primera ya estamos por abrirla”.

En el caso de Auckland, Testero adelanta que “creemos que la clave del negocio es tener todos los segmentos del rubro. Nuestra empresa está en una transición fuerte, apostando al crecimiento. Justamente estamos tomando más personal para potenciar cada uno de sus segmentos”. Ellos tienen muy diversificada la oferta de servicios porque incluso hacen turismo receptivo, con su propio bus. En ese sentido cuenta que “mientras en el país el receptivo está muy bajo por el tipo de cambio, en Rosario se da una situación diferente. Viene creciendo mucho por los eventos deportivos y los corporativos, esta ciudad está creciendo en todo sentido”, añade.

Desde Daminato la apuesta para este año es seguir sumando viajes grupales a destinos turísticos claves, pero también tienen en agenda los viajes corporativos que hacen junto a la Fundación Libertad. Este año, los destinos son Japón y Corea para el mes de mayo y también llegarán a un destino comercial que despierta el mayor de los intereses entre los empresarios: China. Es que al gigante asiático viajan muchos rosarinos para visitar la feria de Cantón, algunos para importar productos y otros para traer nueva maquinaria. La fecha del viaje es para agosto.

En el caso de Free Way, la estrategia es seguir creciendo a través de su red nacional, con ocho oficinas en el país, más la novena en Montevideo donde operan desde hace diez años. De esa red de ventas, la agencia rosarina propia, Carey, representa el 40% de sus operaciones. Martín trabaja en la empresa desde ha 25 años: “Estamos muy bien posicionados, desde Salta hasta Ushuaia”, asegura.

