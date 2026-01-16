La Capital | Economía | Luis Caputo

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Pese a que en diciembre las cuentas públicas cerraron en rojo, el acumulado anual cerró con un resultado primario positivo equivalente al 1,4% del PBI y uno financiero del 0,2%. Se cumplieron las metas con el FMI

16 de enero 2026 · 16:31hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que obtuvo superávit fiscal por segundo año consecutivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el gobierno sobrecumplió la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al registrar un resultado primario positivo de $ 11,7 billones, equivalente al 1,4% del PBI. El titular del Palacio de Hacienda subrayó que en 2025 los ingresos superaron a los gastos por segundo año consecutivo.

El superávit financiero, que se obtiene después del pago de los servicios de deuda, fue de $ 1,45 billones, equivalente al 0,2% del producto bruto. Cabe aclarar que, si se computaran los intereses capitalizados en letras de deuda que emite a buen ritmo el Tesoro, este resultado a favor se convertiría en déficit.

“El 2025 culminó con un superávit primario de $ 11,76 billones y un superávit financiero de $ 1,45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, celebró Caputo en la red social X. Este resultado acumulado se logró pese a que en diciembre, “en línea con la estacionalidad del gasto” registró registró un déficit primario de $ 2,87 billones y uno financiero de $ 3,29 billones.

No obstante, Caputo destacó que es la primera vez desde 2008 que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993 que se obtiene “cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Las metas con el FMI

De acuerdo con el staff report del FMI de julio pasado, luego de la primera revisión del acuerdo, la meta nominal que tenía que alcanzar la Argentina era de $ 10,4 billones, la que se superó por $ 1,3 billones. Esto es lo que va a tener en cuenta el FMI en la próxima revisión de febrero. La meta indicativa en términos de PBI se había fijado en esa oportunidad en el 1,6%. Desde ese punto de vista, le habrían faltado 0,2 puntos. A pesar de esa diferencia, es previsible que la meta se dé por cumplida.

De hecho, los funcionarios del área de Finanzas tenían en carpeta una meta del 1,3% del PBI, que es el equivalente de la meta nominal ($ 10,4 billones) respecto del actual PBI. Y es que debido a la inflación del 31,5% el PBI nominal será más alto que el previsto a mediados del año.

Gasto social

Caputo destacó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. Pero aseguró que esta reducción se alcanzó “protegiendo el gasto en programas sociales”. Se refirió al gasto consolidado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, que se incrementó 43% en dos años.

Esta afirmación es solo parcialmente cierta. Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) señaló que las transferencias destinadas a la niñez y a los hogares de menores ingresos mostraron un comportamiento diferenciado, ya que otras prestaciones permanecieron sujetas a ajustes irregulares, lo que limitó su capacidad para compensar de manera sostenida la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los hogares. Así, las asignaciones familiares pagadas a trabajadores activos se encuentran en un virtual estancamiento, con un nivel similar al de noviembre de 2023.

Otro informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) indicó que los organismos de seguridad social muestran disminuciones relevantes: Ansés registra un recorte del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73%, y el Inaes del 73%. Se observa una caída casi total en economía social y el plan nacional de protección social (-100%), apoyo al plan nacional de primera infancia (-90%) y comedores comunitarios y merenderos (-52%).

Según el Ceso, el peso principal del ajuste recayó sobre las prestaciones sociales, que explican el 26% del total del esfuerzo fiscal. Entre 2023 y 2025, el gasto de capital cayó -79,7%, las transferencias a provincias -64%, los subsidios -54,2%, el gasto en universidades -40% y salarios públicos -30%.

Los impuestos

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PBI desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto País, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del impuesto a la transferencia de Inmuebles.

Esto es más cierto para 2025 que para 2024, cuando se aumentó el impuesto País. También aumentó la cantidad de trabajadores que fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias.

El peso de la deuda

El ministro de Economía insistió en señalar que "el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el resupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PBI.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) destacó que, con relación a 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el fiscal bajó 0,13 puntos porcentuales del PBI. El informe aclara que "los intereses pagados registrados sobre la línea, sin contar los intereses capitalizados que se registran debajo de la línea”, equivalieron a 1,2% del PBI.

