El contexto financiero que marcará las decisiones de inversión en 2026

Desde Nasini, Alejandro Pagliero comparte las claves y herramientas para que los empresarios puedan optimizar la inversión y proteger el capital.

11 de enero 2026 · 08:05hs
Alejandro Pagliero es asesor financiero de Nasini.

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Alejandro Pagliero es asesor financiero de Nasini.

Tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término de octubre del año pasado, bajó la presión sobre el dólar y se disipó la incertidumbre económica que había dominado los meses previos, dando paso a un escenario financiero más ordenado.

Este proceso se vio reforzado en las últimas semanas por los avances que el oficialismo viene logrando en el Congreso, lo que alimentó el optimismo en Wall Street y entre los inversores internacionales respecto del rumbo de la Argentina.

Para Alejandro Pagliero, asesor financiero de la firma Nasini, no se trata solo de una mejora coyuntural en el humor del mercado, sino del inicio de un escenario distinto, con reglas más claras y mayor previsibilidad, que empiezan a modificar la forma en que se asigna el capital. En diálogo con Negocios de La Capital, el especialista en finanzas analizó el contexto actual y dio las pautas de los instrumentos que empresas y ahorristas pueden encontrar en el Mercado de Capitales para optimizar rendimientos, gestionar el riesgo y tomar decisiones de inversión más eficientes.

“De cara a 2026, si este proceso de normalización macroeconómica se consolida, el Estado dejará de ser el principal demandante del ahorro privado. Esto no implica que desaparezca del mercado, pero sí que deja de ocupar un lugar dominante. En ese contexto, prestarle al sector público ya no será, como lo fue durante años, el negocio casi automático para el inversor argentino”, aseguró Pagliero.

thumbnail_NASINI-22
En sus oficinas comerciales, desde Nasini buscan la mejor alternativa para invertir.

En sus oficinas comerciales, desde Nasini buscan la mejor alternativa para invertir.

Invertir en el sector privado

Cuando uno analiza los títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, conocidos como bonos soberanos, se informa que hoy rinden alrededor de un 8% anual en dólares, que para el asesor financiero es un techo razonable y donde no se vislumbra potencial de ganancia extra. En ese marco, explicó que, al nivel actual de las tasas, el atractivo de los bonos soberanos comienza a agotarse y que el foco de las carteras debería desplazarse hacia el sector privado.

“Hoy prefiero prestarle a una empresa, pyme o gran compañía, porque eso dinamiza más la economía y, además, me permite atomizar mucho mejor el riesgo”, señaló Pagliero y advirtió que el horizonte político también juega un rol clave en las decisiones de inversión. “El Gobierno tiene mandato hasta 2027 y no sabemos qué va a pasar con las próximas elecciones ni cómo puede reaccionar el riesgo país”, afirmó. Frente a ese escenario, destacó que los instrumentos corporativos ofrecen rendimientos similares a los del Estado, pero con una ventaja adicional: una mayor diversificación de la cartera.

Esto les permite a los inversores tener un panorama de 30 o 40 empresas sobre las cuales colocar capital en acciones, en bonos y en obligaciones negociables, que es lo que emiten. Además, otro argumento que expresó el especialista financiero es que las empresas requieren acceso al crédito para seguir funcionando, mientras que el Estado, si no tiene acceso al crédito, puede emitir. En ese sentido, destacó que las pymes suelen mostrar mayores incentivos para cumplir con sus compromisos financieros, ya que luego les resulta más complejo volver a acceder al crédito.

Para los inversores, supone un cambio de enfoque ya que antes, en Argentina, muchas decisiones de inversión se basaban en aprovechar desequilibrios macroeconómicos. Ahora, en cambio, empieza a importar más el análisis de cada inversión.

A la hora de comprar no solo tenés que buscar que sea una buena empresa, también debés saber a qué precio vale la pena adquirirla, por lo cual a veces necesitás un asesoramiento. Hay que saber tanto los riesgos que tiene cada inversión como los que tiene no invertir y, en base a eso, tomar la decisión con una persona que brinde asesoramiento”, sostuvo y agregó que una variable para tener en cuenta es que sean compañías estables y puso como ejemplo el caso de YPF.

mercados
El equipo de la empresa monitorea los movimientos del mercado financiero.

El equipo de la empresa monitorea los movimientos del mercado financiero.

Herramientas a la mano del inversor

El mercado de capitales, por su parte, se consolida como un complemento de la banca tradicional, ofreciendo herramientas cada vez más accesibles para empresas de distintos tamaños, que permiten financiar capital de trabajo, proyectos de inversión y expansión, con plazos y costos más competitivos. “El mercado de capitales, por ejemplo, permite a las empresas gestionar su caja y los flujos de corto plazo hasta el pago de todos los sueldos, y encontrar alternativas para que el dinero rinda mejor”, indicó el asesor de Nasini.

A su vez contó que un jugador clave a partir de este año será el Fondo de Asistencia Laboral, propuesto en la reciente reforma laboral en Argentina. Este instrumento, pensado para financiar y cubrir las indemnizaciones por despido en el sector privado, canalizará recursos hacia el mercado bursátil, al invertir tanto en instrumentos públicos como privados, contribuyendo a profundizar el mercado de capitales y a dinamizar el financiamiento del sector productivo.

>> Leer más: La biotecnológica rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

“Durante el 2026 es esperable que crezcan con fuerza las soluciones financieras orientadas al capital de trabajo, la expansión productiva y la inversión, con instrumentos simples, de plazos claros y estructuras transparentes que comenzarán a ganar volumen. Muchas de estas alternativas, que hasta hace poco parecían reservadas para grandes firmas, empiezan a estar al alcance de Pymes con buen orden financiero y trayectoria. Creo que será un buen año y que las empresas que sepan financiarse de manera inteligente y con planificación van a proyectar un crecimiento en Argentina”, concluyó Pagliero.

Nasini
Las oficinas de Nasini están ubicadas en pleno microcentro, en calle Córdoba al 1000.

Las oficinas de Nasini están ubicadas en pleno microcentro, en calle Córdoba al 1000.

