Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario

16 de enero 2026 · 18:11hs
Así se vería un taxi con publicidad en su puerta trasera.

Foto: Héctor Río / La Capital (modificada con IA)

Así se vería un taxi con publicidad en su puerta trasera.

El proyecto para sumar publicidad en los taxis sumó un apoyo clave: los titulares de las licencias. Tras conocerse el proyecto, surgieron dudas que los dueños de las chapas lograron evacuar. “Si lo pudiera aplicar esta tarde, lo haría”, afirmó una de las partes al terminar la reunión en el Concejo Municipal según pudo saber La Capital.

La iniciativa que presentó el concejal Pablo Gavira sobre el final de 2025 ya está en los pasillos del Palacio Vasallo. En una primera instancia aparecieron las dudas de parte de los titulares de los taxis, que ya habían sido testigos de un proyecto frustrado de la misma índole en 2011.

Con este contexto y experiencia, referentes de los taxis visitaron las oficinas del edil para conocer los pormenores del proyecto. De la reunión participaron Horacio Fiore, presidente de la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (Attyr); Vanesa Mulardo, de Taxistas Unidos de Rosario; y María Eva Juncos de She Taxi, entre otros titulares.

Los participantes señalaron que esta iniciativa “no tiene nada que ver con un posible aumento de taxis que se va a debatir en marzo”.

>> Leer más: Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Cuál es la propuesta

En diálogo con La Capital y, fiel a sus orígenes (periodista deportivo), Gavira comentó sobre la iniciativa y la comparó con un club de fútbol: “En un club vos tenés ingresos varios como puede ser la cuota o la televisación. Y también están los extraordinarios, que puede ser un bono por el Día del Club. En el taxi pasa lo mismo. Tenés los ingresos ordinarios, la tarifa, y tendrías los extraordinarios, que es una publicidad en el techo, la puerta o la luneta”.

Gavira planteó que esta iniciativa ya funciona en La Plata y lo vio en ciudades de otros países, como Nueva York, Montevideo y Santiago de Chile. Además, aseguró que presentó la idea ante concejales de todos los espacios y encontró apoyo: “Estamos todos de acuerdo, tendría que salir, pero soy nuevo y estoy conociendo los tiempos del Concejo”. La actividad del cuerpo se retoma el 1º de marzo, pero está la posibilidad de sumar la iniciativa a las sesiones extraordinarias de febrero.

El edil remarcó que “el Estado no se involucra” porque el costo operativo de colocar la publicidad y el costo que se cobra “es un acuerdo entre los privados, entre el titular del taxi y la empresa. No apuesto por una licitación porque si no le doy el negocio a uno y pone el precio que quiera”.

Además, dejó en claro que el proyecto de ordenanza no pone un tope de precios establecidos por publicidad: “Un titular de un vehículo decide cobrar por publicidad 100 mil pesos a la empresa. El que tiene tres chapas puede hacer una promo y cobrar 70 mil por cada auto”. Según explicó, las tres zonas donde se podrá colocar publicidad son el techo, sobre un portatutto, y en la puerta trasera y luneta mediante un imán.

Por otro lado, habló del rol de los peones de taxis y propuso que se pueda compartir con él el cobro de la publicidad. “Es un negocio extraordinario. Hay empresas que van a querer estar las 24 horas en la calle. Hasta me consultaron por pantallas dentro de los autos”, agregó Gavira.

Publicidad y cobro

El concejal Gavira se mostró abierto a retocar el proyecto siguiendo los consejos de los choferes y titulares de las chapas para poder “jugar en otro nivel publicitario”. No obstante, sostuvo dos puntos como imprescindibles de su iniciativa.

El primero es la publicidad y los rubros habilitados: “El proyecto no permite propaganda política, tampoco juego de casinos online, ni nada que dañe la moral”.

Otro punto que preocupaba a los titulares es cómo iba a ser el proceso de facturación. En este sentido, el concejal aseveró: “Los taxistas son monotributistas, facturan un servicio que está libre de impuestos”.

“Los taxistas tienen que ir a buscar la publicidad, moverse. No esperar que el Estado les diga todo”, aclaró.

La opinión de She Taxi

María Eva Juncos, referente de She Taxi, fue una de las que participó de la reunión con Gavira. Juncos había planteado sus dudas ante La Capital que luego fueron evacuadas en la reunión con el concejal: “Fue directo con los tres puntos que nos interesaba tocar, que sea optativo, libre de impuestos y de contratación libre”.

Tras el encuentro, Juncos dialogó con LT8 y aseguró que She Taxi apoyará la medida. Además, reveló que puntualmente la aplicación para conductoras mujeres tiene convenio con algunas marcas que se podrían ampliar o bien tener un ingreso extra.

“El proyecto no tiene fisuras, no debería tener problemas para que se apruebe. Si nos quedamos esperando que vengan milagros no van a suceder, estamos en un contexto bastante complicado”, completó Juncos.

Además, la referente habló con este medio y remarcó: "Si le ponemos cabeza al proyecto es un gol por como está al taxi. Es súper viable, vamos a trabajar para que las 300 compañeras de She Taxi se sumen".

Reparos al proyecto

“Cada vez que una persona asume como concejal, viene con una ordenanza de taxis bajo el brazo. Vienen a modificar el estatus quo y confunden a los choferes y a los usuarios”, criticó Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti) de Rosario en diálogo con LT8.

Cesca recordó cuando se utilizó este sistema hace unos 15 años: “Nos daban como premio una batería y unos pesos que no alcanzaban ni para cubrir el seguro. El sistema eléctrico del auto no aguanta para mantener iluminado un cartel arriba del techo”.

El referente de Atti señaló que desconoce “los números de la publicidad”, pero sí sabe “la ecuación de los taxis” y aseguró que “en la federación de taxistas no veo publicidad”.

Javkin anunció la inversión en centros de salud durante una visita al Alicia Moreau de Justo.

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El intendente Pablo Javkin analizó con cautela una posible actualización de la tarifa del TUP

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre dos casos resonantes de inseguridad

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria. La nueva concesionaria prevé la instalación del telepase 

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

