Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

En Puerto San Martín y por el Regional Amateur, el verdinegro enfrenta al León este domingo a las 19, en el primer choque de la Región Litoral Sur

Vuelven a enfrentarse. Será el séptimo encuentro entre PSM Fútbol y Ben Hur de Rafaela por los torneos de AFA.

Regional Amateur. El equipo de Puerto General San Martín de buen andar en el torneo de AFA, buscará hacerse fuerte ante el León de Rafaela para seguir con la ilusión de llegar al Federal A.

La ciudad de Puerto General San Martín se paraliza por la nueva presentación de PSM Fútbol en el torneo Regional Amateur organizado por el Consejo Federal donde participaron 332 clubes de todo el país.

Los puertenses disputarán la primera semifinal de la Región Litoral Sur hoy ante Ben Hur de Rafaela , a partir de las 19, en el Estadio 4 de Junio, con el arbitraje de Maximiliano Manduca de la liga Santafesina. La revancha será dentro de siete días en el estadio Néstor Zenklusen de la Perla del Oeste.

El equipo de Punta Quebracho quiere seguir haciendo historia en los torneos de AFA. Pasan los partidos y el verdinegro continúa firme con el sueño de llegar al torneo Federal A. Es la décima participación del club del cordón industrial que representa a la Liga Sanlorencina.

PSM Fútbol ganó su zona en la Región Litoral Sur, disputando cuatro partidos, ante Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, ida y vuelta. Luego venció en el primer playoff a Racing de Teodelina.

Viene de eliminar a Sportivo Sarmiento de Maggiolo

Después llegó la tercera fase y en el inicio del 2026 jugó dos partidos ante Sportivo Sarmiento de Maggiolo y tras empatar la serie 3 a 3, lo ganó en la definición de los tiros penales por 3 a 2.

Ahora se vienen las semifinales en dos choques para alquilar balcones ante el elenco dirigido por el experimentado Carlos Trullet. Los hinchas del verdinegro se darán cita en gran número.

Damián Pennesi va con el mismo equipo

El técnico Damián Pennesi fiel a su costumbre, no anduvo con vueltas y confirmó el mismo equipo que enfrentó a Sportivo Sarmiento en Maggiolo donde consiguió el paso a las semifinales.

El historial está igualado

En el historial de ambos equipos está igualado. Jugaron 6 partidos, con dos victorias para PSM Fútbol, dos triunfos para el León y empataron en dos oportunidades.

El primer choque se dio en el viejo torneo Federal B de la temporada 2016 y el verdinegro de Puerto San Martín se quedó con la victoria por 2 a 1. Y en la revancha en barrio Parque de Rafaela igualaron 1 a 1.

En la temporada 2017, el primer partido se disputó en Puerto San Martín y el triunfo quedó para el dueño de casa por 1 a 0. Y en Rafaela, los azules ganaron por 3-1. Después en el Regional 2019, en la ida Ben Hur ganó 1-0 y en la vuelta empataron sin goles.

Gonzalo Atardo, pieza fundamental

El mediocampista Gonzalo Atardo en ocho partidos con la camiseta de PSM Fútbol se transformó en una de las figuras del elenco verdinegro en el presente Regional Amateur. El hábil volante viene de jugar en Argentino y está a préstamo hasta que finalice el campeonato.

“Estoy muy comprometido con PSM desde el primer día que llegué. La gente me recibió de la mejor manera y me hace sentir uno más de la ciudad. Con el correr de los partidos le demostré mis ganas en cada encuentro y los resultados están a la vista. Ahora se viene Ben Hur en nuestra cancha y hay que sacar un buen resultado para ir a la revancha de la mejor manera”, confió Gonzalo Atardo.

El futbolista con pasado en inferiores de Rosario Central, en Central Córdoba y en Argentino se refirió a su futuro. “Ahora estoy enfocado en poder llegar al Federal A con PSM, nos quedan disputar los partidos ante Ben Hur. Después si Dios quiere y pasamos nos quedarán otras dos series para cumplir con el objetivo que nos trazamos. Por lo pronto, mi representante está trabajando para ver cuál será mi futuro y las ofertas que le hicieron llegar. No descarto volver a Argentino”, dijo Atardo.

Posibles formaciones

PSM Fútbol formará con: Guido Sodini; Gabriel Almirón, Erik Ramos, Ángel Franco y Kevin Herrera; Martín Ojeda, Angel Genes, Atardo y Kevin Schmidt; Joaquín Caballero y Julián Trucco. DT: Damián Pennesi.

Ben Hur lo haría con: Matías Astrada; Franco Villalba, Facundo Jofre, Rodrigo López Alba y Elías Medeiro; Sebastián Jiménez, Leandro Sola, Lautaro Fleita y Ramiro Contrera; Kevin Velázquez y Juan Bono. DT: Carlos Trullet.