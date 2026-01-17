La Capital | La Región | Fiesta provincial de la chopera

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

La tradicional cita tendrá lugar en la Estación Belgrano. Será con entrada libre y gratuita, y reunirá atractivos como el clásico certamen

17 de enero 2026 · 06:30hs
El lanzamiento se realizó en el pub de la Cervecería Santa Fe y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, organizadores y referentes del sector cervecero.

La Fiesta Provincial de la Chopera regresa con su tradicional edición de todos los años a la ciudad capital. El acontecimiento tendrá lugar este sábado y este domingo, desde las 18, en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita.

El director de Turismo de la provincia, Franco Arone, destacó la importancia de este tipo de propuestas que “sintetiza lo mejor de la cultura santafesina, en el mundo y en el país nos conocen por la cerveza y este fin de semana vamos a recibir a muchos turistas de toda la Argentina. Es otro de los puntos fuertes en el calendario de festivales que venimos apoyando desde el gobierno provincial”.

Fiesta de la Chopera: pertenencia

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también se sumó al remarcar que “esta fiesta marca la idiosincrasia santafesina, el sentido de pertenencia y el ingenio de cada dueño de las choperas. La chopera nos da ese encuentro entre amigos y familia, viene de generaciones y no lo tenemos que perder”.

Asimismo, el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, sostuvo que “Santa Fe tiene que ser protagonista, este encuentro es una referencia para el Gran Santa Fe, el área metropolitana y la Región Centro porque la ecuación entre la cerveza y la chopera es lo que nos identifica como cultura”.

Gabriel Andruszczyszyn, creador de la propuesta, señaló que “la Fiesta de la Chopera es la réplica de la gran chopeteada que hacemos en el patio de casa, en un patio cervecero o en un club. Es un evento irrepetible, que no ocurre en ningún otro lugar del país. Vienen choperas de todos los barrios de Santa Fe y de distintas partes del país”.

Finalmente, el jefe de Producto de Cerveza Santa Fe, Guillermo Müller, se expresó en la misma línea: “Es una tradición santafesina que involucra dos elementos esenciales: la chopera y el liso. No hay uno sin el otro”.

De acuerdo a lo informado, continúan abiertas las inscripciones en el sitio oficial de la Fiesta en www.fiestadelachopera.com.ar. Cada participante recibirá un barril de 15 litros de cerveza Santa Fe, un gorro piluso y una remera exclusiva, mientras que el ganador se llevará una chopera como premio principal.

