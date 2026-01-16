El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Con una inversión superior a $ 5 mil millones, habrá mejoras en siete centros de salud y tres hospitales, reformas en el Ilar y un nuevo Hospital Animal

Javkin anunció la inversión en centros de salud durante una visita al Alicia Moreau de Justo.

El intendente Pablo Javkin presentó este viernes el Plan de Obras para la Salud Pública 2026, una inversión del Estado local de más de $5 mil millones destinada a ampliar y remodelar 12 centros de salud municipales, con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria local y mejorar la calidad de atención para las vecinas y vecinos de la ciudad.

El intendente hizo al anuncio en el Centro de Salud Alicia Moreau de Justo (Candia 3040), al que asistió acompañado por la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez . "Dentro del plan de obras del 2026, obviamente un capítulo importante van a ser las obras en salud, que abarcan distintos niveles", señaló el mandatario y destacó la fuerte demanda del sistema sanitario público local en el actual contexto. En ese sentido, es importante destacar que durante 2025 los centros de salud municipales registraron 1.128.412 consultas de vecinas y vecinos, un dato que grafica la centralidad que ocupa la red pública en la atención primaria.

"Queríamos especialmente venir al Alicia Moreau de Justo. Se acaba de terminar una primera etapa y ahora vamos a seguir con la etapa dos", agregó el jefe municipal, quien también supervisó las tareas que se están desarrollando en el efector, uno de los 6 espacios que ya cuenta con obras en marcha y a los que se le sumarán otros 6 en el trancurso del año.

"En diez centros prioritarios de salud de la ciudad vamos a hacer obras de ampliación según la necesidad que los propios equipos de los centros de salud marcaron”, detalló Javkin, y subrayó: "El eje va a estar puesto fuertemente en el fortalecimiento de la red de atención primaria, con el foco en infraestructura".

Además, hizo hincapié en que uno de los ejes centrales del plan es la continuidad de las obras: “Lo que estamos garantizando es que en todas las obras que habían tenido una primera etapa y tenían planificada una posterior, se empiece la etapa que falta. Es decir, no vamos a dejar nada sin completar”. Y amplió: “Lo que inauguremos en marzo va a tener ya la licitación de la última etapa, para que ninguna de las obras se interrumpa ni un día”.

Hospital Animal

Asimismo, recordó que “están en marcha todas las obras del Hospital Animal” y anticipó que “en marzo vamos a tener la inauguración de la primera parte”. A su vez, destacó que “en poco tiempo vamos a tener la Sala de Oncohematología del Hospital Vilela”, una obra que contó con “una colaboración importante de la comunidad” y que “va a cambiar todo el funcionamiento del espacio en ese lugar tan especial de la ciudad”.

Finalmente, valoró el rol del centro de salud en el barrio: “El corazón del barrio es el centro de salud. En alguna oportunidad una familia rosarina donó este lugar para que hagamos el centro de salud. Y hoy estamos honrando esa cultura tan rosarina de dejar algo para los demás ampliando el Centro de Salud Alicia Moreau”.

Cabe destacar que en 2025 el municipio culminó las obras de reformas en los centros de salud Santa Lucía (Riobamba 7691, Distrito Oeste) y El Mangrullo (Mangrullo 4898, Distrito Sur), así como la primera etapa del Ceferino Namuncurá (José Ingenieros 8590, Distrito Noroeste).

Obras en marcha

Obras que ya están en marcha:

- Centro de Salud Alicia Moreau de Justo (Candia 3040, Distrito Norte)

Las obras permitirán ampliar en un 18% la superficie cubierta actual y sumar 51m2 de espacio exterior. Contempla nuevos consultorios (Fisiatría y Especialidades Médicas), ampliación de sala de espera, y reconversión del SUM actual para Kinesiología, con un presupuesto de $45.000.000.

- Centro de Salud Roque Coulin (Humberto Primo 2033, Distrito Noroeste)

Los trabajos ampliarán en un 22% la superficie cubierta y 21% de la superficie exterior. La segunda etapa contempla una nueva farmacia y un nuevo consultorio, así como también mejoras en sala admisión y en el acceso y salidas de emergencia. También reformas en los patios y nueva sala de espera climatizada. Con un presupuesto de $52.800.000, las tareas finalizarán en abril próximo.

- Hospital de Niños Víctor J. Vilela, nuevo Hospital de Día Oncohematológico (Virasoro 1855)

La obra amplía el hospital con 200m2 nuevos. Contempla la realización de cinco boxes vidriados para infusión de quimioterapia, nueva enfermería, sanitarios, construcción de sala de procedimientos y un nuevo ascensor. El final de obra está previsto para marzo próximo y cuenta con un presupuesto oficial de $412.590.000.

Hospitales

En cuanto a los hospitales, las obras incluirán los siguientes efectores:

- Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA, avenida Pellegrini 3205)

En el HECA se ejecuta la reforma de quirófanos. Actualmente se realizan los trabajos sobre el sistema de climatización. En esta etapa ya se colocaron seis plataformas metálicas y actualmente funcionan tres quirófanos desde diciembre pasado. Está previsto que otros tres entren en funcionamiento en febrero de 2026. Cuenta con un presupuesto oficial de $ 568.026.747

Posteriormente se inciará la reforma interior de los seis quirófanos, que contempla el recambio de pisos y revestimientos, la instalación de nuevas puertas automáticas, el emplomado de muros para protección radiológica, nuevos cielorrasos y luminarias, y la incorporación de un nuevo sistema de transferencia de camillas. Esta obra se encuentra actualmente en proceso de licitación pública, con inicio estimado en abril de 2026 y finalización prevista también para diciembre de ese año. El presupuesto oficial asciende a $730.908.184,10.

Cabe destacar que durante 2025 en el HECA se concretó un total de 3.918 cirugías, de las cuales 1.717 fueron programadas y 2.201 de urgencia.

- Hospital Roque Sáenz Peña (Laprida 5381)

Se prevén obras de mejora en el sector de Admisión y la reestructuración de espacios en guardia, que incluyen la ejecución de cerramiento exterior, nueva área para el personal de Guardia, ampliación de dormitorios médicos, reforma de sala de estar y comedor y mejora de sanitarios, lo que permitirá ampliar la superficie del hospital en 250 metros cuadrados. Tine fecha de finalización prevista para febrero de 2027, con una inversión oficial de $ 554.772.740. Cabe destacar que el Roque Sáenz Peña recibe en su guardia 58.000 consultas anuales.

- Hospital Municipal de Salud Animal de Rosario Giovanni Piermattei (Av. Francia 1940)

Actualmente ya está en marcha la primera etapa de obra (presupuesto oficial $173.000.000), que incluye la adecuación del patio lateral como sala de espera, la remodelación de 3 consultorios, del área de admisión y sanitarios. En tanto, recientemente se llevó a cabo la apertura de sobres de ofertas económicas para la segunda etapa (presupuesto oficial $463.200.180), que incluirá adecuaciones en caniles, ampliación del área de internación, construcción de un sector de enfermería y área de radiología e imágenes.

Próximas a comenzar

- Centro de Salud Ceferino Namuncurá, etapa 2 (José Ingenieros 8590, Distrito Noroeste)

Las obras previstas en esta segunda etapa contemplan nuevo ingreso, nueva enfermería, ampliación de Farmacia y reformas en el área de Personal, así como también un nuevo consultorio y nueva sala de espera con espacio para las infancias. Cuenta con un presupuesto oficial de $500.000.000 y un final de obra previsto para febrero de 2027.

Cabe recordar que en noviembre pasado se inauguraron los trabajos de la primera etapa de obra, que involucraron la construcción de un espacio de 200 m2, con entrada independiente, donde también se levantaron nuevos sanitarios, un área destinada a depósito y un espacio que será utilizado como Salón de Usos Múltiples.

- Centro de Salud Mauricio Casal (Bv. Seguí 5305, Distrito Oeste)

La obra permitirá ampliar la superficie del efector con 150 m2 nuevos, contemplando un nuevo ingreso, 3 nuevos consultorios y nueva sala de espera. Asimismo, se proyecta una nueva farmacia y construcción de sanitarios públicos. Con inicio previsto en el mes de febrero y final de obra para julio, cuenta con un presupuesto oficial de $300.000.000.

- Centro de Salud Martin (Moreno 950, Distrito Centro)

La reforma contempla la realización de 3 nuevos consultorios, mejora de sanitarios y reformas en la sala de espera y el área de personal. El llamado a licitación está previsto para marzo 2026 y el final de obra en febrero 2027. Con un presupuesto oficial de 180.000.000, permitirá incorporar una superficie nueva de 80 metros cuadrados.

- Centro Salud Sur (Ayacucho 6300, Distrito Sur)

La primera etapa de obra involucra reformas en planta baja, con la incorporación de 150 m2. Se ejecutarán 2 nuevos consultorios, sala de enfermería, nueva sala de espera, depósito de farmacia y sanitarios públicos. El llamado a licitación está estipulado para de abril 2026 y el final de obra en febrero 2027, con un presupuesto oficial de $200.000.000.

- Centro de Salud Domingo Matheu (Corrientes 3880, Distrito Sur)

Las obras se iniciarán en febrero próximo y culminarán en el mes de julio, contando con un presupuesto oficial de $300.000.000. Los trabajos permitirán una ampliación del efector de 150m2 y contemplan nuevo ingreso, 3 nuevos consultorios, nueva sala de espera, nueva Farmacia y sanitarios públicos.

En el Ilar

En cuanto al Instituto de Lucha Antipoliomielítica de Rosario (ILAR, Ocampo 1498), se proyecta la construcción de una nueva planta destinada al tercer nivel de Desarrollo Infantil, orientada a fortalecer los abordajes intensivos para infancias que participan en dispositivos grupales. Actualmente, estos programas alcanzan a 350 niñas y niños, de los cuales 60 asisten al ILAR y 45 se encuentran en tratamiento intensivo.

La obra permitirá ampliar el edificio en 300 metros cuadrados e incluirá tres consultorios, un área de Admisión, salas de Terapia Ocupacional y Kinesiología, sala de espera, sanitarios, patio, área de personal y un ascensor. El inicio de los trabajos está previsto para mayo de 2026, con finalización estimada en mayo de 2027, y contará con un presupuesto oficial de 700 millones de pesos. Cabe recordar que el año pasado se inauguró la primera etapa de obra, que implicó una reforma profunda de la planta baja del edificio de la Dirección de Discapacidad, colindante al del ILAR, con la adecuación de 52 metros cuadrados para convertir cocina, patio y depósito en una sala de juegos.