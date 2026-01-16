La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

La obra de Piñero avanza a paso firme. Pullaro recorrió el predio de la cárcel y afirmó que permitirá aislar a los presos más violentos

El gobernador Maximiliano Pullaro , junto al titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone , recorrieron este viernes las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria N° 8 “El Infierno”, en la intersección de las rutas AO12 y 14 . Se trata de la primera cárcel para reclusos de alto perfil , donde irán a parar narcos y sicarios, que se construye en Piñero, y será única en su tipo en Sudamérica.

“Tenemos 12 grúas juntas trabajando al mismo tiempo en este lugar, lo que es muy difícil de ver en una obra”, señaló Pullaro durante la recorrida, y a su vez destacó “la inversión que estamos llevando adelante y fundamentalmente la decisión de poder terminar la infraestructura penitenciaria que será para 1.150 reclusos de alto perfil” y recordó que a la par en ese predio se están construyendo “dos cárceles más que tendrán alrededor de 1.950 detenidos cada una”.

El gobernador subrayó que las obras se enmarcan en “una política de seguridad pública”, ya que no solo se trata “del trabajo que puede hacer la Policía y la inversión en tecnología, como llevamos adelante con Lince, sino también como tenemos el control de la población detenida”, y en ese sentido destacó que cada recluso alojado en ‘El Infierno’ “tendrá una celda individual y el control pleno del Servicio Penitenciario, y solo podrá compartir patio con 12 reclusos si así se le permite”.

A la Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” serán trasladados “alrededor de 500 reclusos que hay actualmente en los tres niveles de alto perfil: 70 en el nivel 1; 176 en el nivel 2; y casi 300 en el nivel 3”, afirmó Pullaro, lo que permitirá, según el mandatario, “seguir separando a los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia para romper el vínculo con el afuera”.

>> Leer más: Infierno, Purgatorio y la elección de Pullaro

Por último, Pullaro remarcó que será “una cárcel de máxima seguridad” por la que se lleva adelante una “inversión que no se hizo nunca en la provincia”, y recordó que en “100 años se hicieron 3.500 celdas mientras que en 4 años de gestión vamos a hacer más de 3500 contando la ampliación de los penales en Santa Felicia, Coronda, Las Flores, Recreo y estas tres nuevas cárceles”, siendo “el gobierno que más cárceles hizo”, concluyó.

Avance de “El Infierno”

El Infierno estará compuesto por 4 módulos y un edificio de “gobierno general” por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados.

Cada uno de los 4 módulos tiene 24 pabellones. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada módulo también contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y para no tener contacto físico. Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto.

>> Leer más: La nueva cárcel de Piñero para presos de alto perfil ya tiene fecha de apertura

Leone destacó que la obra se encuentra “en un 40% de avance” y se espera esté terminada “en octubre de este año”, valorizando que actualmente se encuentran “12 grúas trabajando a la par, 400 operarios de manera directa en el lugar más todos los que trabajan de manera indirecta”, lo que marca que “es una obra pública de impacto que esperamos terminarla rápidamente para que los presos que están en otros penales vengan a esta de alto perfil”.