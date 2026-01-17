La Capital | Ovación | tenis

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Este domingo, la tenista oriunda de Venado Tuerto, enfrentará en el partido decisivo a la italiana Dalila Spiteri

17 de enero 2026 · 21:13hs
Jugando de menor a mayor, la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis Victoria Bossio se metió en la final del AAT W50 Buenos Aires, torneo que se desarrolla en las canchas del Tenis Club Argentino, tras vencer a la brasileña Carolina Alves por 3/6, 6/3 y 6/0.

Este domingo, la oriunda de Venado Tuerto enfrentará en el partido decisivo a la italiana Dalila Spiteri, quien venció a la búlgara Gergana Topalova por un claro 6/1 y 6/4.

“Sabía que era un partido muy difícil, porque Carolina juega muy bien pero lo pude resolver bien y estoy muy contenta por haberme llevado el triunfo. Fue muy emocionante el final del partido, por eso siempre digo que la perseverancia y el trabajo pagan. Es un lema que tenemos con Fede (Murray), mi entrenador y todo mi equipo. Estoy disfrutando mucho del momento, me toque ganar o me toque perder porque así es el tenis”, destacó la venadense.

En dobles

En dobles, en tanto, la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero se consagraron campeonas de dobles del W50 de Buenos Aires. Luego de salvar 5 puntos para campeonato en el match tie-break, derrotaron a Rogers-Navarro Oliva 1/6, 6/7 y 12/10.

Tenis: Agamenone campeón

En el primer torneo internacional de la temporada en el país el italiano Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger edición TCA, al derrotar en la final al argentino Andrea Collarini por 3/6, 6/4 y 6/2.

Ante la atenta mirada de su entrenador, el ex tenista Pedro Cachín, Agamenone, ubicado en el puesto 335 del ranking mundial, logró a sus 32 años su sexto título en este tipo de competencias.

Tras ceder el primer set, supo recomponerse a tiempo para igualar el marcador y, en el parcial decisivo, con dos quiebres a su favor, se encaminó a quedarse con el trofeo porteño.

La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon