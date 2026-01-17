Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Uno de ellos tenía antecedentes y cayó en un control vehicular. Horas después fue detenido el otro sospechoso

Momento en que el dúo robaba baterias en al zona del barrio La Florida

Dos hombres fueron detenidos en una casa de zona norte , con un arma de fuego en su poder, tras robar a un vecino de barrio La Florida .

El episodio se registró en Williams al 3600 , cuando dos hombres cometieron un robo y huyeron a bordo de un Chevrolet Aveo gris. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad privadas , cuyas imágenes circularon en medios y aportaron datos clave para la identificación del vehículo.

Con esa información, personal de la División Judicial de la Policía realizó tareas de calle y confirmó características precisas del automóvil. El fiscal interviniente emitió un pedido de secuestro activo del rodado para su incautación en la vía pública. El vehículo fue localizado este viernes por la noche en la zona de Villa del Parque y Salvat.

Horas antes, Nazareno Sebastián R. de 45 años, uno de los delincuentes, fue trasladado a sede policial para su identificación a partir de un control vehicular y había sido notificado por una causa vinculada a tentativa de robo, con solicitud de antecedentes .

Minutos antes de la medianoche, el Chevrolet Aveo fue interceptado en Villa del Parque al 3400. Tras una autorización judicial, ingresaron a un domicilio y lograron aprehender al segundo sospechoso, Augusto A. de 32 años. En el lugar, el hombre entregó voluntariamente una pistola calibre 11.25 con cargador y cinco cartuchos.

Por disposición del fiscal, ambos fueron trasladados a la División Judicial. El vehículo y el arma quedaron secuestrados como elementos probatorios. La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y eventuales vínculos con otros hechos similares como los distintos robos en viviendas y otros vehículos.