La Capital | Policiales | La Florida

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Uno de ellos tenía antecedentes y cayó en un control vehicular. Horas después fue detenido el otro sospechoso

17 de enero 2026 · 17:00hs
Momento en que el dúo robaba baterias en al zona del barrio La Florida

Momento en que el dúo robaba baterias en al zona del barrio La Florida

Dos hombres fueron detenidos en una casa de zona norte, con un arma de fuego en su poder, tras robar a un vecino de barrio La Florida.

El episodio se registró en Williams al 3600, cuando dos hombres cometieron un robo y huyeron a bordo de un Chevrolet Aveo gris. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad privadas, cuyas imágenes circularon en medios y aportaron datos clave para la identificación del vehículo.

Con esa información, personal de la División Judicial de la Policía realizó tareas de calle y confirmó características precisas del automóvil. El fiscal interviniente emitió un pedido de secuestro activo del rodado para su incautación en la vía pública. El vehículo fue localizado este viernes por la noche en la zona de Villa del Parque y Salvat.

Cayó en un control

Horas antes, Nazareno Sebastián R. de 45 años, uno de los delincuentes, fue trasladado a sede policial para su identificación a partir de un control vehicular y había sido notificado por una causa vinculada a tentativa de robo, con solicitud de antecedentes.

Minutos antes de la medianoche, el Chevrolet Aveo fue interceptado en Villa del Parque al 3400. Tras una autorización judicial, ingresaron a un domicilio y lograron aprehender al segundo sospechoso, Augusto A. de 32 años. En el lugar, el hombre entregó voluntariamente una pistola calibre 11.25 con cargador y cinco cartuchos.

Por disposición del fiscal, ambos fueron trasladados a la División Judicial. El vehículo y el arma quedaron secuestrados como elementos probatorios. La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y eventuales vínculos con otros hechos similares como los distintos robos en viviendas y otros vehículos.

Noticias relacionadas
Volando junto al río Paraná. El jugador de Argentino de fútbol playa ensaya una tijera para impactar la pelota. El público disfrutó de un gran partido. 

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

La PDI detuvo a dos personas en la serie de allanamientos

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Foto de archivo. Las dos mujeres ingresaron al Heca

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

El hombre detenido por disturbios en un colectivo

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Lo último

Básquet: triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Básquet: triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Rosario se suma a la novena edición de la Noche de los Testeos de VIH y sífilis

Rosario se suma a la novena edición de la Noche de los Testeos de VIH y sífilis

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

La ley protege los datos de receptor y donante, según las respuestas que recibió la familia Solera. Por eso, iniciaron la búsqueda por redes sociales

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Por Gonzalo Santamaría
Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Calor agobiante en Rosario, pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo
La Ciudad

Calor agobiante en Rosario, pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Ovación
Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Básquet: la Rosarina arrancó temprano el 2026 con el 3x3 en la Playa Olímpica

Básquet: la Rosarina arrancó temprano el 2026 con el 3x3 en la Playa Olímpica

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Policiales
Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona
Policiales

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

La Ciudad
Rosario se suma a la novena edición de la Noche de los Testeos de VIH y sífilis
La Ciudad

Rosario se suma a la novena edición de la Noche de los Testeos de VIH y sífilis

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Calor agobiante en Rosario, pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo

Calor agobiante en Rosario, pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Por Carlos Durhand
Ovación

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado