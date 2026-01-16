La directora del jardín clausurado en Villa Constitución pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Milagros Capella difundió un mensaje en grupos de padres tras la denuncia por maltrato infantil. Reconoció fallas graves en su rol y ofreció un resarcimiento

La directora del jardín maternal Manitos a la Obra , clausurado por denuncias de maltrato infantil en Villa Constitución , difundió en las últimas horas un video dirigido a las familias en el que pidió disculpas públicas, reconoció fallas graves en su rol y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

En el mensaje, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp de padres y madres , Milagros Capella se identificó por su nombre y realizó un descargo directo y sin intermediarios. “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber” , expresó. En otro tramo del video, afirmó: “Soy incompetente en mi trabajo”.

Según trascendió, en la grabación la directora no negó los hechos denunciados y ofreció además un resarcimiento económico a las familias afectadas, en un intento por reparar el daño generado. El mensaje fue difundido luego de que se viralizaran videos internos del jardín en los que se observan presuntos maltratos a niños y niñas que asistían a la institución.

El descargo se conoció en un contexto de fuerte conmoción local y mientras el establecimiento permanece clausurado de manera preventiva por disposición de la Municipalidad de Villa Constitución .

No obstante, las familias reaccionaron con desconfianza y rechazaron el pedido de disculpas al considerar que “parecía un discurso leído” con asesoramiento legal detrás. “No sentimos que haya un verdadero arrepentimiento”, expresaron, en diálogo con RadioFlash 89.3.

Investigación en curso

Tres auxiliares de la institución participaron del encuentro de este miércoles y confirmaron que grabaron los videos para contar con evidencia concreta de lo que veían mientras cuidaban a los chicos. En diálogo con Telefé Rosario, una de ellas recordó que consultaron a una abogada y esta les advirtió que no se podía hacer nada si no tenían pruebas.

"Esto empezó con un tirón de orejas", comentó la joven embarazada que trabajaba desde marzo en el jardín. La estudiante comentó que en los primeros días no había inconvenientes, pero después empezó a sentirse incómoda porque las docentes trataban a los chicos de "estúpidos" y se escuchaban insultos.

La auxiliar sostuvo que el nivel de maltrato "fue escalando" y advirtió que no fue fácil hacer la denuncia. "También nos trataban mal a nosotras", respondió ante las críticas de algunos padres por no haber expuesto la situación antes.

Mientras tanto, algunas madres se enteraron de la denuncia por llamadas y mensajes en grupos de WhatsApp. Inicialmente les costó abordar la cuestión: "Era un tema muy delicado, no sabíamos bien cómo manejarlo".

En medio de las dudas, las propias maestras encargadas del jardín organizaron una reunión el último lunes. "Ellas nos citaron por una supuesta falsa información que andaba circulando. Lo llevaron más a lo laboral, a una difamación", recordó otra mamá en cuanto a la charla y la defensa de las docentes.

Un reclamo de justicia en Villa Constitución

Una tercera mujer que llevaba a su hijo a la institución sostuvo que había notado un cambio en la conducta de su hijo en el último tiempo y lo asoció al maltrato en ese lugar. En este sentido, detalló: "Se tiraba de las orejas o les tira las orejas a otros nenes, empujaba y eso no lo hacía en mi casa. Atando cabos con lo que me iban diciendo las auxiliares, me doy cuenta de que actuaba en base a lo que sucedía en el jardín".

"Quiero que se llegue al fondo", exigió Antonela, una de las maestras que impulsó la denuncia. Y remarcó: "Nosotras lo hicimos todo por los niños. No nos importaba perder el trabajo ni que se ensuciara nuestra imagen". A la vez, una compañera suya advirtió que todavía no las citaron a declarar para avanzar en la investigación.