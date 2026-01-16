La Capital | La Región | jardín

La directora del jardín clausurado en Villa Constitución pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Milagros Capella difundió un mensaje en grupos de padres tras la denuncia por maltrato infantil. Reconoció fallas graves en su rol y ofreció un resarcimiento

16 de enero 2026 · 13:23hs
El jardín dejó de funcionar a partir de este miércoles.

El jardín dejó de funcionar a partir de este miércoles.

La directora del jardín maternal Manitos a la Obra, clausurado por denuncias de maltrato infantil en Villa Constitución, difundió en las últimas horas un video dirigido a las familias en el que pidió disculpas públicas, reconoció fallas graves en su rol y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

En el mensaje, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp de padres y madres, Milagros Capella se identificó por su nombre y realizó un descargo directo y sin intermediarios. “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó. En otro tramo del video, afirmó: “Soy incompetente en mi trabajo”.

El contenido del descargo

Según trascendió, en la grabación la directora no negó los hechos denunciados y ofreció además un resarcimiento económico a las familias afectadas, en un intento por reparar el daño generado. El mensaje fue difundido luego de que se viralizaran videos internos del jardín en los que se observan presuntos maltratos a niños y niñas que asistían a la institución.

El descargo se conoció en un contexto de fuerte conmoción local y mientras el establecimiento permanece clausurado de manera preventiva por disposición de la Municipalidad de Villa Constitución.

Embed

No obstante, las familias reaccionaron con desconfianza y rechazaron el pedido de disculpas al considerar que “parecía un discurso leído” con asesoramiento legal detrás. “No sentimos que haya un verdadero arrepentimiento”, expresaron, en diálogo con RadioFlash 89.3.

Investigación en curso

Tres auxiliares de la institución participaron del encuentro de este miércoles y confirmaron que grabaron los videos para contar con evidencia concreta de lo que veían mientras cuidaban a los chicos. En diálogo con Telefé Rosario, una de ellas recordó que consultaron a una abogada y esta les advirtió que no se podía hacer nada si no tenían pruebas.

Guarderia1

"Esto empezó con un tirón de orejas", comentó la joven embarazada que trabajaba desde marzo en el jardín. La estudiante comentó que en los primeros días no había inconvenientes, pero después empezó a sentirse incómoda porque las docentes trataban a los chicos de "estúpidos" y se escuchaban insultos.

>> Leer más: Graban a la directora de un jardín agrediendo a los niños

La auxiliar sostuvo que el nivel de maltrato "fue escalando" y advirtió que no fue fácil hacer la denuncia. "También nos trataban mal a nosotras", respondió ante las críticas de algunos padres por no haber expuesto la situación antes.

Mientras tanto, algunas madres se enteraron de la denuncia por llamadas y mensajes en grupos de WhatsApp. Inicialmente les costó abordar la cuestión: "Era un tema muy delicado, no sabíamos bien cómo manejarlo".

En medio de las dudas, las propias maestras encargadas del jardín organizaron una reunión el último lunes. "Ellas nos citaron por una supuesta falsa información que andaba circulando. Lo llevaron más a lo laboral, a una difamación", recordó otra mamá en cuanto a la charla y la defensa de las docentes.

Un reclamo de justicia en Villa Constitución

Una tercera mujer que llevaba a su hijo a la institución sostuvo que había notado un cambio en la conducta de su hijo en el último tiempo y lo asoció al maltrato en ese lugar. En este sentido, detalló: "Se tiraba de las orejas o les tira las orejas a otros nenes, empujaba y eso no lo hacía en mi casa. Atando cabos con lo que me iban diciendo las auxiliares, me doy cuenta de que actuaba en base a lo que sucedía en el jardín".

"Quiero que se llegue al fondo", exigió Antonela, una de las maestras que impulsó la denuncia. Y remarcó: "Nosotras lo hicimos todo por los niños. No nos importaba perder el trabajo ni que se ensuciara nuestra imagen". A la vez, una compañera suya advirtió que todavía no las citaron a declarar para avanzar en la investigación.

Noticias relacionadas
La adolescente fue vista por última vez el 14 de enero de 2026.

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Jorge Masson: “El verano en Ybarlucea es una oportunidad para que nuestras infancias, juventudes y adultos disfruten de espacios cuidados, con propuestas pensadas para cada edad. Apostamos a un Estado presente, que garantice el acceso al deporte, la recreación y la inclusión social”

Ybarlucea vive un verano con propuestas recreativas y culturales para toda edad

Roldán. El programa Aguas Educa visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal

Aguas Educa visitó el Polideportivo Municipal de Roldán

Villa Gobernador Gálvez. Los Reyes Magos llegaron a las Escuelas de Verano en el predio de la Cooperativa Integral 

Los Reyes Magos pasaron por las Escuelas de Verano de Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Los procedimientos fue ordenados por fiscales provinciales y cumplidos por agentes de la Policía Federal. "Le sacamos 65 millones de pesos al narcotráfico", señaló Federico Angelini

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

Ovación
El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

Por Luis Castro
Ovación

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

Newells busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Newell's busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

La Ciudad
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste