Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Un informe del organismo reveló que la empresa vendía medicamentos sin registro y tenía áreas de producción no habilitadas dentro de su planta de producción

16 de enero 2026 · 17:16hs
Anmat accionó contra otro laboratorio rosarino y ya van dos clausuras en menos de una semana.

Anmat accionó contra otro laboratorio rosarino y ya van dos clausuras en menos de una semana.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) decidió inhibir al laboratorio rosarino Ledece S.A. de su actividad productiva y clausurar su planta tras una inspección del propio organismo y del Ministerio de Salud nacional, en las que se detectaron irregularidades calificadas como “críticas”, incluyendo la venta de medicamentos sin registro y áreas de producción no habilitadas.

En tanto, señalaron que hay una lista de productos que deben ser retirados de forma urgente de góndolas y botiquines, entre los que se encuentran alcohol boricado, alcohol isopropílico, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta Lassar, pomada de estrato de amonio y esencia de eucaliptus, y borato de sodio.

En un contexto en que se clausuraron y observaron distintos laboratorios locales, la Anmat emitió un comunicado tras la publicación de la resolución 22/2026 en el Boletín Oficial, en el que fundamenta que la acción se justifica por tratarse de un "riesgo potencial para la salud pública".

Al Ministerio de Salud

En el informe, desde el organismo detallaron: "Ladece S.A. fabricaba y vendía medicamentos que no contaban con los registros correspondientes o cuyas inscripciones estaban vencidas". Además, se constató que el laboratorio producía pomadas y pastas en sectores de la planta que no tenían habilitación técnica, lo que anula cualquier garantía sobre la seguridad o eficacia de los remedios.

Uno de los puntos que más alarmó a los organismos de control fue que la firma intentó realizar un retiro voluntario de mercadería sin notificar previamente a la autoridad sanitaria. Para la Anmat, este comportamiento demuestra que el sistema de calidad del laboratorio "no actuó como barrera" y permitió que productos en condiciones inadmisibles circularan libremente por el mercado. La situación de la firma fue calificada como "crítica".

Si bien la empresa realizó el recall de los productos de manera voluntaria, preventiva y documentada, no realizó el paso obligatorio de comunicar al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

El Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del Iname categorizó el incidente con nivel “crítico” y prioridad de tratamiento “alta”. Se ordenó la inhibición de todas las actividades productivas de la firma, además de la inmovilización y prohibición de los productos mencionados.

