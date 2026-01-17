Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

El delantero fue titular en el ensayo de Central de este sábado y el club inglés que intenta repescarlo para venderlo volvió a perder. Días decisivos por el 9

El Tottenham de Inglaterra, el equipo que quiere repescar al delantero de Central Alejo Veliz para venderlo y que luego juegue en Sport Bahía de Brasil, sigue en caída libre. A pesar del gol de Cuti Romero, volvió a perder de local ante West Ham por 2-1, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Premier League.

El dato positivo para Central es que Alejo jugó este sábado por la mañana el amistoso en que Central superó 2 a 1 a Sarmiento en el predio de Arroyo Seco.

Esta semana que inicia, será clave para conocer el destino final del delantero , ya que el Canalla debutará el próximo sábado recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito.

Volviendo al club inglés, el equipo del defensor argentino lleva cuatro jornadas sin triunfos y se aleja de los puestos de clasificación a las copas.

El gol de Cuti, que fue titular, llegó a los 19 minutos del segundo tiempo para el empate parcial. La derrota dejó a Tottenham en el 14º lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, a ocho de Manchester United (ingresaría a la Europa League).

El deseo de un club de Brasil

Lo que más le interesa a Central es si prospera la novedad que llegó esta semana desde Londres, donde se supo que el Tottenham había aceptado una oferta del City Football Group por Alejo Veliz. El pase del delantero pertenece al club inglés y podría repescarlo para que juegue en Esporte Clube Bahía, de Salvador de Bahía, Brasil.

La noticia sacudió al club de Arroyito porque Veliz es un futbolista fundamental para las aspiraciones y objetivos de este año, donde estará la Copa Libertadores de América. El delantero llegó a préstamo a mediados del año pasado y debería regresar al Tottenham a mitad de la presente temporada.

Si bien el club londinense ya no puede activar la repesca automática del jugador por la cantidad de partidos que jugó en el segundo semestre, hay otras opciones para que Veliz se vaya ahora mismo de Central. Una de ellas es que el jugador elija hacerlo y la otra es que Tottenham indemnice al Canalla por llevárselo.

La oferta del City Football Group por Veliz

El ofrecimiento del City Football Group al Tottenham es de 10 millones de euros por el pase del delantero formado en Central. Sin embargo, también podría incluir un monto extra para que el club inglés pueda pagarle al Canalla la indemnización por llevárselo antes del final del préstamo.

La idea del City Football Group es colocar a Veliz en el Esporte Clube Bahía. El club brasileño ya quiso comprar el pase del jugador a fines de 2022, pero en ese momento Central no quiso negociar al delantero porque daba por hecho que no pasaría mucho tiempo hasta que llegara una oferta del fútbol de Europa.

Veliz fue vendido por Central al Tottenham a mediados de 2023 por una cifra cercana a los 17 millones de euros.