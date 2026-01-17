Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

En la mañana del sábado, Newell's jugó dos amistoso en Bella Vista con Leones FC, el equipo que preside Matías Messi, hermano de Leo

Lucas Bernardi, Ignacio Boero y Matías Messi, en el predio de Newell's de Bella Vista.

Newell's tuvo el honor de recibir en la mañana del sábado en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista la visita de Leones FC , equipo que jugará desde este año en la Primera C de la AFA, junto a Central Córdoba y Argentino.

En la previa de los dos encuentros que protagonizó la reserva de Lucas Bernardi, el presidente rojinegro Ignacio Boero mantuvo una charla con su par de la entidad visitante, Matías Messi (hermano del mejor jugador del mundo: Lionel), quien además pudo recorrer las instalaciones del predio y conocer el hotel leproso.

Luego, el equipo de Lucas Bernardi disputó dos partidos ante Leones Fútbol Club de nuestra ciudad. Los encuentros fueron de 60 minutos dada uno.

Los dos choques tuvieron resultados repartidos para los dirigidos por Bernardi. En uno de esos encuentros, la Lepra se fue victoriosa por 3 a 0, por los goles de Amadio en dos oportunidades y Villalba.

En ese cotejo, los del Parque Independencia formaron con Sciarini (Casal); Viozzi, Baños, Velacoz, Calderone; Torres, Mutti, Villalba; Benedetto, Amadio y Montero.

Leones alistó a Ezequiel Daniele; Valentino Stizza, Astor Piatti, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Galo Bernardini, Sebastián Peñaloza, Juan Vieyra y Leandro Duarte; Diego Barrionuevo y Lautaro Giménez.

Ingresaron: Santiago González, Mateo Gallegos, Marco Colonno, Javier Falcón, Guido Vergini, Federico Chapartegui, Valentín Lemos, Cristian Ortigoza y José María Prado.

El otro choque de la mañana en el complejo Griffa fue con derrota para los Leprosos. Ese equipo alineó con Sciarini (Robledo); T. Viola, Saman, Boretto, Vella; Mereles, Ramón, Pereira; Podestá, Scarpeccio y Ríos. El local cayó dos a uno y el descuento lo hizo Scarpeccio.

El equipo dirigido por Franco Ferlazzo ganó 2-1 con goles del colombiano Francisco “Pacho” Bravo. Leones formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur, Alejo Fernández, Ramiro Roldán y Francisco Bravo; Adrián Kollera y Lucas Manochi.

Ingresaron: Valentino Stizza, Javier Graieb, Lucas Villarino, Leandro Duarte, Juan Vieyra, Sebastián Peñaloza y Lautaro Giménez.

El debut de Leones en la C

Leones participará del Torneo de Primera C, cuyo debut está previsto para el 21 de febrero ante El Porvenir, en el estadio del club Unión de Arroyo Seco.

Luego de estos encuentros, el plantel de Leones quedó licenciado hasta el próximo lunes, día en que volverá a reunirse en las instalaciones del Liceo Aeronáutico de Funes. Allí se alojará para cumplir con el régimen de concentración mientras que en el complejo Estancia Damfield, también de Funes, tendrán lugar los trabajos de entrenamiento en doble turno.

El próximo partido amistoso de Leones será el sábado 24 ante Villa Dálmine, en Campana.