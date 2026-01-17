Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

El hecho ocurrió de madrugada en Rosario, cuando un pasajero fumaba en el baño de un colectivo, insultó y amenazó al chofer y fue aprehendido

Un hombre de 46 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes en Rosario tras protagonizar un violento episodio a bordo de un colectivo de larga distancia , donde amenazó e insultó al chofer luego de ser advertido por una infracción a las normas de seguridad.

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Orden Urbano , con intervención de la Comisaría 2ª , con jurisdicción en la zona de Santa Fe y Castellanos .

Según trascendió, el hecho ocurrió alrededor de las 3.20 , cuando los efectivos fueron comisionados ante un desorden provocado por un pasajero en un colectivo de larga distancia.

Al arribar al lugar, los agentes observaron a un hombre visiblemente ofuscado que golpeaba la puerta de ingreso del ómnibus y se dirigía de manera agresiva hacia el personal policial. El sujeto fue identificado como M., Ariel Fernando , de 46 años, con domicilio en la provincia de Córdoba.

Los uniformados entrevistaron al chofer del micro, B., Alberto, de 46 años, domiciliado en la provincia de San Juan, quien conducía un colectivo de la línea 20 de Junio, interno 1.004.

El origen del conflicto

Según relató la víctima, el episodio se originó cuando el colectivo se encontraba en la Terminal de Retiro, donde el pasajero ahora aprehendido subió al ómnibus y fue sorprendido fumando un cigarrillo en el baño, una práctica expresamente prohibida por razones de seguridad.

El chofer indicó que le solicitó en reiteradas oportunidades y de manera cordial que apagara el cigarrillo, pero el pasajero se negó a cumplir la indicación. Ante esa situación, el hombre comenzó a insultar verbalmente y a proferir amenazas, generando un clima de tensión dentro de la unidad.

El conflicto escaló hasta derivar en la intervención policial, ya en jurisdicción rosarina, donde el pasajero continuó con una actitud agresiva, lo que motivó su aprehensión por el delito de amenazas.

Actuación policial

Tras la identificación y reducción del individuo, el personal actuante procedió a su traslado a la seccional correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente. No se informó sobre personas lesionadas, aunque el hecho generó momentos de temor entre los pasajeros que se encontraban a bordo del colectivo.